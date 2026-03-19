Alajuelense lo multará en base a su salario: esto cobra Alejandro Bran en la Liga

El caso de Alejandro Bran sigue generando repercusiones en Liga Deportiva Alajuelense y suma un nuevo capítulo tras el incidente que protagonizó en su condominio. El mediocampista rojinegro fue detenido luego de provocar disturbios, en un episodio que, según trascendió, estuvo vinculado al ruido de su motocicleta y a un comportamiento inapropiado. La situación rápidamente se viralizó y obligó al club a tomar medidas disciplinarias.

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse detalles más concretos sobre la sanción que recibirá el futbolista. De acuerdo con lo informado en el programa Teléfono Rojo, la dirigencia manuda decidió aplicar una multa económica significativa como parte del castigo interno por el acto de indisciplina.

¿Cuál es la multa que le darán desde Alajuelense a Alejandro Bran?

La medida no es menor. Según esa misma información, la sanción monetaria equivaldría a un mes completo de salario del jugador, una decisión que busca enviar un mensaje claro dentro del vestuario sin recurrir a una separación del plantel. Se trata de una línea de acción que el club ya ha utilizado en situaciones similares.

De hecho, este tipo de castigo ya había sido aplicado en el pasado reciente. Casos como el de Creichel Pérez y otros futbolistas del equipo, quienes fueron sancionados tras presentarse a un entrenamiento en condiciones inadecuadas luego de una salida nocturna, derivaron en multas equivalentes a un salario mensual.

¿Cuál es el salario mensual de Alejandro Bran en Alajuelense?

En ese contexto, también se conoció el monto que percibe actualmente Alejandro Bran en Alajuelense. Según información recabada por Futbol Centroamérica, el mediocampista tiene un salario cercano a los 15 mil dólares mensuales, cifra que permite dimensionar el impacto económico de la sanción.

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ver también Alajuelense ya decidió sobre Alejandro Bran: revelan la sanción que le aplicarán y qué pasará con su futuro

Más allá del golpe al bolsillo, la situación deja al jugador ante un escenario clave para su futuro. Con contrato vigente y respaldo institucional en lo deportivo, Bran deberá responder dentro y fuera de la cancha para recuperar la confianza perdida. En Alajuelense, la decisión ya está tomada: hay sanción, pero también una oportunidad para corregir el rumbo.

Datos Claves

Alejandro Bran percibirá una multa económica equivalente a un mes de su salario mensual.

percibirá una multa económica equivalente a un mes de su salario mensual. El mediocampista Alejandro Bran tiene un salario cercano a los 15 mil dólares mensuales.

tiene un salario cercano a los mensuales. La sanción a Alejandro Bran incluye una multa similar a la aplicada a Creichel Pérez.