Beneficia a Alajuelense: Concacaf anuncia el cambio inesperado que enciende las alarmas en Olimpia antes del duelo decisivo

Pasado el mediodía de este martes, la delegación de Liga Deportiva Alajuelense emprenderá su viaje rumbo a Tegucigalpa, capital de Honduras, donde el próximo jueves 30 disputará uno de los partidos más determinantes de la temporada: la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana ante el CD Olimpia.

En el compromiso de ida, los manudos igualaron 1-1 frente al gigante catracho en el Alejandro Morera Soto, dejando todo abierto para la definición en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Un cambio que favorece a los manudos

Horas antes de que los rojinegros subieran al avión, Concacaf actualizó oficialmente su ranking de clubes. En la nueva clasificación, tanto Olimpia como Alajuelense escalaron posiciones a nivel continental gracias a sus buenos resultados, pero el ajuste favorece particularmente al conjunto dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez.

Hasta la actualización anterior, Olimpia, el equipo mejor clasificado de Centroamérica, ocupaba el puesto 33 del ranking general, con 1.1162 puntos, mientras que los manudos estaban en el puesto 38, con 1.151 puntos.

Así estaba la cima del ránking Concacaf hasta el 27 de octubre (Concacaf).

Sin embargo, tras la nueva evaluación, la Liga logró recortar la diferencia, ascendiendo al puesto 35 con 1.157 unidades, mientras que el Viejo León figura ahora en el puesto 32 con 1.165 puntos. La brecha, que antes era de cinco posiciones y 11 puntos, se redujo a tres lugares y ocho unidades.

Alajuelense acortó las distancias con Olimpia (Concacaf).

De esta forma, si los costarricenses logran imponerse en Tegucigalpa y sellar el pase a la final de la Copa Centroamericana, no solo estarían a un paso del tricampeonato regional, sino que podrían también superar a Olimpia en el ranking de clubes de Concacaf, consolidándose como el mejor equipo de Centroamérica.

¿A qué hora juega Olimpia vs LDA?

La revancha entre Olimpia y Alajuelense está programada para disputarse a partir de las 8:30 p.m. (hora de Centroamérica) del jueves 30 de octubre, y tendrá como sede al Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.