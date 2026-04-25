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Clausura 2026

Ayuda para Alajuelense: Marvin Angulo lanza el mensaje desde Guadalupe que nadie en Saprissa quería escuchar

El multicampeón con Deportivo Saprissa se aseguró de dejar claro que Guadalupe no se despedirá de la máxima categoría con una derrota.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Marvin Angulo enciende la última esperanza manuda.
© Instagram.Marvin Angulo enciende la última esperanza manuda.

Liga Deportiva Alajuelense se juega la vida este fin de semana. El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez no tiene margen de error en la última fecha del Clausura 2026: necesita ganar su partido ante Municipal Liberia y prenderle velas a todos los santos para que el Club Sport Cartaginés caiga en su visita al Estadio Colleya Fonseca.

El rival de los brumosos en ese duelo (que se jugará en simultáneo al de LDA) será Guadalupe FC, un equipo que llega con la moral por el suelo tras firmar su descenso a la Liga de Ascenso tras una dolorosa paliza de 5-0 propinada por el Deportivo Saprissa. Sin embargo, el máximo referente de los josefinos aún no baja los brazos.

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Marvin Angulo advierte a Cartaginés

A sus 39 años, Marvin Angulo transita el ocaso de su carrera profesional en un equio que ya no tiene salvación matemática. Cualquiera pensaría que este Guadalupe sería una presa fácil para un Cartaginés que se juega el boleto a semifinales, pero el multicampeón con Saprissa se aseguró de dejar claro que no planean despedirse de la máxima categoría con una derrota.

Marvin Angulo quiere ganarle a Cartaginés en el Colleya Fonseca (Instagram).

Marvin Angulo quiere ganarle a Cartaginés en el Colleya Fonseca (Instagram).

A través de sus redes sociales, el mediocampista ofensivo rompió el silencio tras la debacle en La Cueva y lanzó una advertencia para los de la Vieja Metrópoli: “Es un momento difícil como equipo, el domingo salimos con la mentalidad de ganar”, sentenció el veterano.

¿El salvador de Alajuelense?

Para que Alajuelense logre el milagro de clasificar (empataría en 29 puntos con Cartaginés y lo superaría holgadamente por el gol diferencia), necesitan imperiosamente que Guadalupe dé la gran campanada de la jornada.

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De esta manera, Angulo, un gran ídolo del saprissismo, con la intención de limpiar el orgullo herido de su actual club, podría convertirse sin quererlo en el gran salvador del archirrival de los morados.

En síntesis

  • Pese al descenso consumado tras el 5-0 ante Saprissa, Marvin Angulo aseguró que la mentalidad de Guadalupe es vencer a Cartaginés por “profesionalismo”.
  • Si los guadalupanos cumplen y derrotan a los brumosos, Alajuelense solo necesitará ganar su partido para clasificar por mejor diferencia de gol.
  • La clasificación de la Liga depende, en gran medida, de una de las últimas funciones de un referente histórico del saprissismo.
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