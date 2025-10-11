Alajuelense y Machillo Ramírez impactados: Droppy Gómez confirma la peor noticia para Motagua

Rodrigo Gómez es el mejor jugador que tiene Motagua en la actualidad. Ante la salida de los Auzmendi del Ciclón el argentino tomó las riendas del club y ejerce como líder dentro del campo.

Su fútbol tiene enamorado a los azules, pero un rumor que se desató en las últimas semanas sobre una oferta de Liga Deportiva Alajuelense, no deja dormir en paz a nadie en el Nido.

ver también Mientras Honduras se juega el pase al Mundial frente a Haití, esta decisión tomó Olimpia con Motagua

El propio jugador ha confirmado la peor noticia para Motagua, aunque deja una puerta abierta a la esperanza de seguir, pero en diciembre se va a definir todo.

¿Qué dijo Droppy Gómez sobre Alajuelense?

Medios en Honduras abordaron los rumores sobre una marcha a la Liga Deportiva Alajuelense que dirige el Machillo Ramírez, a lo que el volante confirmó que hay pláticas.

“Bueno, eso ahí se está encargando una persona, la misma persona que me trajo a mí acá, a Motagua, pero uno lo toma con calma, tranquilo, siempre respeto la disposición que tengo, tengo un contrato vigente, no le voy a mentir que es gratificante que otros equipos desde el exterior se comuniquen con mi agente para saber la situación, pero hoy la cabeza está en Motagua. Estamos en un partido muy importante de lo que es esta semana que se viene, así que nada, primero que nada pensar todo en Motagua”.

Motagua podría perder a su máxima figura a manos de Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

Aunque piensa en Motagua primero, no deja de ser sincero y asegurar a toda Honduras que existe una oferta para salir del club en diciembre.

“Sí, la verdad que sí. Eso es cierto, es lo único que, bueno, que ahí podemos decir, que me han preguntado y nada más como estaba la institución. Pero como yo le dije, todavía falta mucho para diciembre, tenemos retos muy importantes y sería egoísta de mi parte pensar en mí y no pensar en este equipo”.

Publicidad

Eso sí, ha dado pie a que Motagua es su prioridad, pero si los directivos no se ponen manos a la obra, podríamos ver al Droppy en Costa Rica a inicios del 2026.

Publicidad

ver también Concacaf lo confirma: Machillo Ramírez recibe la noticia que todo Alajuelense esperaba tras eliminar a Motagua de la Copa Centroamericana

“Siempre Motagua es la prioridad cuando no se tiene el contrato. En diciembre, que ha pasado una situación similar con equipos de acá de la liga, siempre Motagua tuvo la prioridad. Primero que nada, van a tener que hablar con ellos y si llega a querer concretarse, es todo. Porque Motagua tiene la prioridad. Tiene un año más de oportunidades”, cerró.

Publicidad

Gómez confirmó este día que gente de La Liga ha tenido acercamientos con su agente para tratar de ficharlo. Él tiene contrato con Motagua hasta diciembre de 2026 y en todo caso, Alajuelense tendría que pagar cláusula.

Publicidad