Ángel Zaldívar toma por sorpresa a Alajuelense con un mensaje lejos de Costa Rica: “Hay cosas más importantes”

Ángel Zaldívar llegó a Costa Rica durante el último mercado de fichajes y rápidamente ilusionó a todos en la Liga Deportiva Alajuelense.

El ariete mexicano llegó como el principal refuerzo para el equipo del Machillo Ramírez, sin embargo su presente –como el del equipo– no viene siendo el mejor.

Pese a ser el jugador mejor pago de toda Costa Rica, su rendimiento está en el debe: suma tres goles en 16 partidos con la camiseta rojinegra y no son pocos los fanáticos que lo mirna de reojo.

Es por eso que el mensaje que publicó Zaldívar en las últimas horas tomó por sorpresa a más de un manudo a raíz del sensible momento familiar que está viviendo.

Ángel Zaldívar se queda solo en Costa Rica

En las últimas horas, tanto él como su esposa Itza Santoscoy publicaron varias historias en Instagram en las que dejaron ver que ella, junto a sus hijos, debieron marcharse de Costa Rica presumiblemente rumbo a México.

El asunto es que, de acuerdo a lo publicado por Itza, recién se volverán a ver en tres meses (no aclaró en qué país), y eso es algo que tiene a maltraer al futbolista de Alajuelense, de 32 años.

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La familia de Zaldívar dejó Costa Rica este lunes. (Instagram)

El mensaje de Ángel Zaldívar

Ante esto, y triste en el aeropuerto, Zaldívar compartió lo que siente en sus redes sociales. “Pronto estaremos juntos y hoy más que nunca veo que hay cosas más importantes en la vida que es lo que a veces nos estresa o nos frustra”, escribió el mexicano.

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“Porque estar con la familia, estar sano y poder compartir momentos a su lado, no tiene precio y lo damos por sentado. Cada día valoro más el vínculo que creamos con las personas que queremos”. Ángel Zaldívar.

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Así los despidió Zaldívar. (Instagram)

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¿Cuánto cobra Ángel Zaldívar en Alajuelense y hasta cuándo tiene contrato?

El mexicano percibe cerca de 25 mil dólares por mes en la Liga, lo que no solo lo transforma en el mejor pago de la planilla sino de todo el fútbol de Costa Rica. Zaldívar llegó en enero de este año y firmó hasta junio de 2027. Su ficha, según Transfermarkt, cuesta 900 mil euros.