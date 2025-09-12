Es tendencia:
Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora juega y cómo ver al equipo del Machillo Ramírez contra el líder? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Entérate de toda la información para Alajuelense contra Liberia en este partido por la jornada 8 del Apertura 2025 en la Liga Promérica de Costa Rica 2025.

Por Pablo Rocca

Alajuelense recibirá a Liberia. (Foto: LDA)
Se viene un partido clave entre la Liga Deportiva Alajuelense y Liberia. Un encuentro entre un equipo se encuentra en franca levantada ante un club que es la gran sorpresa de este Apertura 2025 y podría convertirse en claro candidato si logra los tres puntos.

Machillo Ramírez tendrá un regreso muy esperado para este duelo. Esta vuelta significaría un punto importante, aunque sea desde lo anímico, en un duelo que puede ponerlos entre los primeros puestos de la tabla, más precisamente como escolta de los Pamperos.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Liberia por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El partido entre Alajuelense y Liberia, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, se disputará este sábado a las 8:00 p.m. hora local costarricense desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Liberia por la Liga Promérica de Costa Rica 2025?

El duelo entre Alajuelense y Liberia por la Liga Promérica de Costa Rica 2025 podrá seguirse en todo el país a través de la señal de FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense?

Estás vienen siendo las mejores semanas de Alajuelense desde que regresó Machillo Ramírez. Clasificaron a la siguiente fase de la Copa Centroamericana, vencieron a Saprissa en el clásico en condición de visitante y ahora tienen la posibilidad de vencer al líder, Liberia, y quedar segundos a un punto. Veremos si el Macho puede ponerle el broche de oro.

¿Cómo llega Liberia?

Los Pamperos son los líderes del Apertura 2025 y se van convirtiendo en candidatos al título. Liberia viene de vencer 2-1 a Sporting, recuperándose de la caída contra Herediano, y buscará dar el golpe en el Morera Soto para alejarse de sus perseguidores.

