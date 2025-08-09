Es tendencia:
Alajuelense vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver el choque entre Machillo Ramírez y Jafet Soto? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Toda la información para ver el encuentro entre Alajuelense y Herediano por la tercera jornada del Apertura 2025.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Todos los detalles para Alajuelense y Herediano.
Se viene uno de los encuentros más emocionantes del fútbol costarricense. La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Herediano en un partido que enfrenta a dos equipos que suelen ser los protagonistas de este torneo.

Los dos sufrieron traspiés en la Copa Centroamericana, pero el Manudo parece haberse levantado, mientras que los florenses se hunden en una profunda crisis tanto a nivel internacional como nacional. Necesitan empezar a ganar para salir del fondo de la tabla.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Herediano?

Alajuelense y Herediano tendrán acción este domingo, 10 de agosto, por la tercera jornada del Apertura 2025 de la Liga Promérica. El juego se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 5:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alajuelense y Herediano?

El partido entre Alajuelense y Herediano se podrá ver en vivo sintonizando la señal de FUTV.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense llega de la mejor manera a este encuentro contra Herediano. Los dirigidos por Machillo Ramírez ganaron sus dos partidos en este Apertura 2025 y vienen de vencer a Managua de Nicaragua, tras haber caído en el debut contra Plaza Amador de Panamá. Sumado a esto, se consagró campeón

Nuevo equipo en Costa Rica: Bryan Oviedo se prepara para reforzar a un rival directo de Alajuelense tras haber sido limpiado por el Machillo Ramírez

ver también

Nuevo equipo en Costa Rica: Bryan Oviedo se prepara para reforzar a un rival directo de Alajuelense tras haber sido limpiado por el Machillo Ramírez

¿Cómo llega Herediano?

El presente de Herediano es muy complicado. Desde que comenzó la temporada, solamente ganaron un partido de 4 y vienen de caer 4-2 contra Diriagén de Nicaragua. Estos malos resultados provocaron la salida de Pablo Salazar. Para este encuentro, en el banquillo estará de forma interina Jafet Soto.

