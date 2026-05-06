Efecto dominó: peso pesado de Alajuelense decide “no continuar” tras la salida de Machillo Ramírez

Después de la salida de Machillo Ramírez, Alajuelense está sufriendo una continuidad de bajas y ahora tocó la de un peso pesado.

La crisis deportiva en Liga Deportiva Alajuelense ya empezó a generar consecuencias mucho más profundas de lo que muchos imaginaban. La salida de Óscar Ramírez no solo marcó el final de un ciclo en el banquillo, sino que ahora también empieza a provocar movimientos importantes dentro de la estructura dirigencial del club.

Cuando parecía que el principal cambio ya había ocurrido con la despedida del “Machillo”, la institución confirmó otro golpe interno que sacudió al entorno manudo.Con el se fueron Wardy Alfaro, los dos preparadores físicos y hasta algunos referentes podrían sumarse.

¿Quién es el peso pesado que se fue de Alajuelense?

A través de un comunicado oficial, Alajuelense informó que Raúl Pinto decidió apartarse de la Junta Directiva. “Les informamos que, mediante una carta dirigida a nuestro presidente, Joseph Joseph, don Raúl Pinto comunicó formalmente su decisión de no continuar como miembro de la junta directiva de Liga Deportiva Alajuelense”, detalló el club.

La noticia tomó fuerza rápidamente porque Pinto no era un dirigente más. Histórico expresidente de la Liga y figura con enorme peso dentro del liguismo, había regresado a la estructura en 2025 como vicepresidente II dentro del proyecto encabezado por Joseph Joseph.

Raúl Pinto no continuará en Alajuelense. (Foto: Teletica)

Su regreso estuvo profundamente ligado a la figura de Machillo Ramírez. De hecho, él mismo había hablado públicamente sobre la importancia de reencontrarse con el técnico para devolverle identidad al club.

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Por eso, la salida del entrenador terminó generando un efecto dominó que hoy también arrastra a Pinto fuera de la estructura rojinegra. La sensación en el entorno es clara: aquel proyecto que ambos imaginaban juntos terminó desarmándose mucho antes de lo esperado.

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Las frases que podrían haber marcado su salida

El propio Pinto había sido protagonista de frases que quedaron marcadas dentro del liguismo. Después de ganar la Recopa y la Copa Centroamericana, llegó incluso a asegurar que venían “tres títulos como mínimo”, declaraciones que luego terminaron pesando tras la eliminación del Clausura 2026.

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Además, había defendido públicamente la idea de que Alajuelense había recuperado su identidad gracias al regreso de Machillo y al trabajo con jugadores jóvenes. Un discurso que perdió fuerza con el cierre abrupto del semestre y la posterior salida del entrenador.

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La renuncia del exdirigente aparece directamente vinculada al cierre del ciclo de Ramírez y al desgaste interno que atravesó el club durante los últimos meses. Porque la crisis no se llevó solamente al técnico. Ahora también golpea a quienes construyeron el proyecto alrededor suyo.

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