Este domingo, Luis Mejía se consagró campeón del fútbol uruguayo con Nacional. El portero panameño fue titular, como es habitual, en la final contra Peñarol, su máximo clásico rival. Tras el 2-2 en la ida, el Bolso se impuso por 1-0 en el tiempo extra.

Con esta nueva estrella, Manotas alcanzó los 12 títulos con la camiseta tricolor y el segundo en este 2025. El portero despide el año de la mejor manera tras clasificar al Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

Curiosamente, el día después de la consagración, Nacional publicó en sus redes sociales un comunicado de agradecimiento a Mejía en forma de chiste. El Decano hizo una parodia de un mensaje que publicó Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, y lo convirtió a su manera.

ver también “Se lo tienen que ganar”: Thomas Christiansen envía un mensaje directo a los jugadores de la Selección de Panamá para el Mundial 2026

El mensaje original expresaba lo siguiente: “Orgullosamente MANYA. Gracias jugadores y cuerpo técnico por un año que tuvo momentos muy lindos y no tuvo el final que queríamos. Gracias Nahuel Herrera por ser jugador e hincha de Peñarol, hoy nos diste orgullo a todos de jugar con ese dolor y con esa actitud, mi admiración y agradecimiento eterno“.

Y concluyó: “A enfriar la cabeza unas horas y después a arrancar de nuevo que cosas buenas vendrán. A la gente de Peñarol GRACIAS por apoyar siempre y generar una fiesta imposible de igualar en nuestro estadio. A los árbitros, cancha y VAR, festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente. Esta vez pudieron“.

La cargada de Nacional al presidente de Peñarol con Luis Mejía involucrado

“No nos queríamos quedar afuera de esto que se puso de moda“, escribió la cuenta de Nacional para explicar la publicación.

Publicidad

Publicidad

“Orgullosamente BOLSO. Gracias jugadores y cuerpos técnicos por un año que tuvo momentos duros y tuvo el final que queríamos. Gracias Luis Mejía por ser jugador e hincha de Nacional, hoy nos diste orgullo a todos de jugar con ese dolor y con esa actitud, mi admiración y agradecimiento eterno.

Publicidad

A seguir festejando y después a arrancar de nuevo que cosas mejores vendrán. A la gente de Nacional GRACIAS por apoyar siempre y generar una fiesta imposible de igualar en nuestro estadio. A los cancheros, utileros, seguridad, todo empleado del Club, festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente. Siempre pudimos“.