Mientras la planilla de Alajuelense vale 10 millones de euros, esto es lo que cuesta Saprissa según Transfermarkt

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez, vigente campeón de Costa Rica y tricampeón de Centroamérica, no solo es la planilla más valiosa de la Liga Promérica según Transfermarkt, sino también la más cara de todo el istmo.

El plantel rojinegro está valuado en 9,80 millones de euros en el sitio especializado, una cifra que lo coloca por muy por encima de todos sus competidores regionales.

Los 3 jugadores más valiosos de LDA

Las dos figuras más valiosas del equipo manudo son el delantero mexicano Ángel Zaldívar, de 31 años, y el joven zaguero Santiago Van der Putten, promesa de apenas 21.

Ambos están tasados en 900 mil euros. El podio interno lo completa otro azteca, Ronaldo Cisneros, que aparece con un valor de 750 mil euros, igualado con Kenneth Vargas en esa misma franja.

¿Cuánto vale Saprissa?

Mientras tanto, el perseguidor más inmediato de los rojinegros en el fútbol nacional es su clásico rival, el Deportivo Saprissa. El conjunto morado tiene actualmente una planilla valuada en 6,24 millones de euros en Transfermarkt, una diferencia considerable respecto a Alajuelense.

De lo que sí pueden presumir los tibaseños es de contar con el jugador más caro del país. El panameñoTomás Rodríguez, de 26 años, está tasado en 1 millón de euros, superando a cualquier futbolista de la vereda de enfrente. Marvin Loría y Luis Paradela completan el top tres morado, con valores de 700 mil y 400 mil euros, respectivamente.

Así se completa el podio de Costa Rica

Siempre de acuerdo a Transfermarkt, el Club Sport Herediano es el tercer club más caro de Costa Rica, con un valor acumulado de 5,50 millones de euros, seguido muy de cerca por Cartaginés, que alcanza los 5,27 millones.

Más atrás aparecen Municipal Liberia (4,88), Sporting FC (4,73), San Carlos (3,16), Municipal Pérez Zeledón (3,13), Puntarenas FC (3,01) y, en el fondo de la tabla, Guadalupe FC, con 2,57 millones de euros.