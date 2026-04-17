Alajuelense lo hace oficial y Saprissa entra en alerta: se confirma la noticia que pone en ventaja a Machillo Ramírez para el Clásico Nacional

El Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa ya se empezó a jugar desde la previa, y esta vez el primer golpe lo dio la Liga fuera de la cancha. A pocas horas del duelo en el Morera Soto, el ambiente ya promete ser uno de los grandes protagonistas de la jornada.

El partido, programado para este domingo a las 17:00, llega con dos equipos en momentos intensos. Saprissa arriba como campeón del Torneo de Copa, mientras que Alajuelense viene en crecimiento y con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

La noticia que confirmaron desde Alajuelense

Pero más allá de lo futbolístico, en las últimas horas se confirmó una noticia que puede inclinar la balanza desde lo emocional. La Liga hizo oficial que el estadio estará completamente lleno para el clásico.

“Entradas agotadas. ¡Nos vemos en casa, familia! Rugiremos todos juntos”, publicó el club en sus redes sociales, dejando claro que el Morera Soto será una caldera rojinegra.

Alajuelense confirmó que se agotaron las entradas. (Foto: Instagram)

En tono paródico, antes de que ruede la pelota, la Liga ya metió el primer gol. Porque en partidos de este calibre, jugar con estadio lleno no es un detalle menor.

Publicidad

Publicidad

El apoyo de la afición puede convertirse en un factor determinante. La presión, el ruido, la cercanía de la gente, todo suma en un clásico donde cada error se paga caro y cada acierto se potencia.

ver también Erick Lonnis le dice a Machillo Ramírez lo que pocos se animan en Saprissa y calienta el clásico contra Alajuelense

Para Óscar Ramírez, esta noticia representa un respaldo clave. Sabe que su equipo no estará solo y que el empuje desde las gradas puede marcar diferencias en momentos críticos del partido.

Publicidad

Del lado de Saprissa, el escenario no es nuevo, pero sí desafiante. Enfrentar a la Liga en un Morera Soto repleto siempre implica un reto adicional, sobre todo cuando el ambiente juega a favor del local.

Publicidad

Datos Claves

El Clásico Nacional entre Alajuelense y Saprissa se jugará este domingo a las 17:00 .

entre Alajuelense y Saprissa se jugará este a las . La Liga Deportiva Alajuelense confirmó oficialmente que las entradas para el estadio están agotadas .

confirmó oficialmente que las entradas para el estadio están . El técnico Óscar “Machillo” Ramírez contará con el respaldo del estadio Morera Soto lleno.