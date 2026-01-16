Alajuelense consigue el fichaje que Machillo Ramírez tanto quería: “Está cerrado, firma en estos días”

La Liga Deportiva Alajuelense sigue afinando su planilla en este mercado de fichajes con movimientos puntuales y muy específicos, enfocados en cubrir necesidades detectadas por el cuerpo técnico. Más allá de los nombres de mayor cartel, en el Centro de Alto Rendimiento rojinegro también se han analizado opciones del fútbol local que encajen con la idea de juego del equipo.

En ese contexto, el técnico Óscar Ramírez ya habría conseguido uno de los refuerzos que solicitó expresamente. Así lo reveló el periodista Kevin Jiménez, quien confirmó que el movimiento está prácticamente cerrado.

¿Cuál es el nuevo fichaje de Alajuelense?

“A Machillo le gustó el delantero de Sarchí, José Alvarado. Ya entrenó con el primer equipo, está cerrado y firma en estos días”, informó Jiménez en su programa Seguimos.

Alvarado es un delantero centro de 28 años, actualmente jugador de la AD Sarchí en la Segunda División. El atacante estuvo a prueba con Alajuelense, entrenó junto al primer equipo y convenció plenamente al cuerpo técnico, al punto de que Machillo pidió su contratación.

El único detalle pendiente es administrativo y disciplinario. El futbolista arrastra dos partidos de suspensión, por lo que, una vez firmado el contrato, el club deberá esperar para poder utilizarlo oficialmente en competencia.

Publicidad

Publicidad

ver también “No alcanza”: Kevin Jiménez revela la oferta que Olimpia le hizo a Jorge Álvarez para convencerlo de no fichar en Alajuelense

Aun así, en Alajuelense el tema ya está resuelto. El visto bueno deportivo está dado y solo resta la firma del contrato, que se daría en los próximos días. Con esta incorporación, la Liga refuerza su ataque con un perfil que Machillo considera útil para el torneo, apostando por un jugador que llega desde el ascenso, pero con la confianza total del entrenador.