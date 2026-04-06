Preocupación en Alajuelense: se confirmó la lesión de Celso Borges y es duda para el clásico ante Saprissa

La tranquilidad en la Liga Deporiva Alajuelense duró poco. Cuando parecía que el equipo empezaba a encontrar regularidad en el Clausura 2026, una noticia golpeó de lleno al camerino: Celso Borges, capitán y uno de los referentes más importantes de la Liga, quedó fuera de combate justo en el momento más delicado del torneo.

¿Qué lesión sufrió Celso Borges?

El mediocampista sufrió un nuevo desgarro que lo dejará al menos dos semanas fuera de las canchas, un tiempo que alcanza para sacudir por completo la planificación rojinegra. No se trata de cualquier jugador: es el eje del equipo, la voz de mando y uno de los nombres que siempre aparece en los partidos grandes.

La lesión, de poco más de un centímetro, se produjo tras una recaída que terminó de encender todas las alarmas. Borges ya venía arrastrando molestias desde el receso del torneo, pero todo explotó en el duelo ante Guadalupe, donde apenas pudo resistir 12 minutos antes de que Machillo Ramírez lo cambiara. En ese momento, muchos pensaron que era solo precaución. Hoy, la realidad es otra.

¿Llega Celso Borges al Clásico Nacional?

Y el calendario no ayuda. Alajuelense deberá visitar a Sporting y, pocos días después, recibir a Saprissa en una nueva edición del clásico nacional. Justo ahí aparece el gran problema: el tiempo no juega a favor y la presencia de Borges en ese partido empieza a convertirse en una incógnita que inquieta a todo el entorno manudo.

Celso Borges se retiró lesionado ante Guadalupe.

Alajuelense llegó a los 6 lesionados

Como si fuera poco, el nombre del capitán se suma a una lista de lesionados que no deja de crecer. Alexis Gamboa, Jeison Lucumí, Kenneth Vargas, Malcom Pilone y Santiago Van der Putten también están fuera, lo que deja a la Liga con un panorama cada vez más complicado en plena recta decisiva.

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ver también Machillo Ramírez no pudo evitarlo: Alajuelense enfrenta la noticia que entierra el sueño de ganar la 32 en el Clausura 2026

En tono casi irónico, o paródico, si se quiere, en Alajuelense parece haberse instalado una nueva estrategia: jugar al misterio hasta último momento. Porque aunque los plazos indican que Borges difícilmente llegue en condiciones óptimas, nadie se anima a descartarlo del todo. Y mientras tanto, el clásico se acerca… con más dudas que certezas.

Datos Claves

Celso Borges sufrió un desgarro de un centímetro y será baja por dos semanas.

sufrió un desgarro de un centímetro y será baja por dos semanas. La lesión del capitán ocurrió tras disputar 12 minutos en el partido ante Guadalupe.

en el partido ante Guadalupe. Alajuelense suma 6 jugadores lesionados, incluyendo a Alexis Gamboa y Kenneth Vargas.