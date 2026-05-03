No estará ante Saprissa: Liberia pierde a una figura clave para Saturnino Cardozo y peligra su presencia en la fase final

Deportivo Saprissa visitará a Liberia este domingo en el estadio Edgardo Baltodano, por la ida de las semifinales del Clausura 2026.

El equipo morado llega con varias bajas importantes, mientras que Liberia también sufre una ausencia clave para Saturnino Cardozo y podría complicarse de cara a la fase final.

ver también Liberia vs. Saprissa: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones por la semifinal de ida del Clausura 2026

¿Qué jugador pierde Liberia ante Saprissa?

Según la información compartida por Kevin Jiménez, Adrián Chévez quedará fuera del partido de semifinal ante Saprissa.

Del mismo modo indició que en las próximas horas le realizarán una resonancia para conocer el alcance de su lesión.

Además, Waylon ingresó en convocatoria, mientras que en Saprissa quedó descartado Paradela y existe duda con Arboine, quien viajó pero no está confirmado para jugar.

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Adrián Chévez se resintió de la fractura metatarsiana que había sufrido en enero de este año, por lo que también es duda para el partido de vuelta e incluso para una eventual final.

Su ausencia sería sensible para Saturnino Cardozo, ya que se trata de un jugador clave en Liberia por su polifuncionalidad, capaz de desempeñarse como central, volante o lateral izquierdo.

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Datos claves

Adrián Chévez quedó fuera de la semifinal ante Saprissa y será sometido a estudios médicos para conocer la gravedad de su lesión .

y será sometido a . El jugador se resintió de una fractura metatarsiana , lo que lo pone en duda no solo para la vuelta, sino incluso para una eventual final .

, lo que lo pone en duda no solo para la vuelta, sino incluso para una . Su baja sería clave para Liberia, ya que es un jugador polifuncional importante para Saturnino Cardozo, capaz de rendir como central, volante o lateral izquierdo.