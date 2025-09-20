Es tendencia:
Último adiós a una leyenda: todo Saprissa consternado por la muerte de un histórico del club

Dedicó gran parte de su trayectoria a Saprissa y fue uno de los precursores en lo que hizo toda su vida.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Falleció a sus 85 años.
Este viernes 19 de septiembre, fue un día triste para Costa Rica y especialmente para los aficionados del Deportivo Saprissa. Falleció una de las voces más recordadas que se encargó de narrar los partidos del Monstruo durante muchos años.

La leyenda del periodismo costarricense, Armando Acuña Delgado, murió a los 85 años, según confirmó su hija Malena. “Con profundo pesar. Con el corazón lleno de dolor, informo que mi amado padre ha partido de esta vida”, comunicó en su cuenta de Facebook.

El propio Acuña, años atrás, se autodenominó como una de las voces más reconocidas del periodismo de Saprissa. “Fui prácticamente la voz oficial de Saprissa. Trabajé mucho tiempo. En Radio Musical continué con mi programa Polideportes. Fue maravilloso, y era dueño de una enorme audiencia”, comentó en una entrevista en 2011 con el Colegio de Periodistas.

Periodista Armando Acuña Quesada, quien falleció este 19 de setiembre de 2025.
Armando Acuña, a la izquierda, trabajando en la radio. (Foto: Facebook)

Armando Acuña será recordado por haber sido uno de los pioneros en las transmisiones deportivas del fútbol de Primera División. Comenzó su trayectoria en 1960. Desde entonces, pasó por emisoras como las de Sonora, Monumental y Musical.

Además de su vasta experiencia en el periodismo, Acuña se convirtió en secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol a comienzos de los años 90.

El recordado periodista fue despedido por grandes personalidades costarricenses. Uno de los que se refirió a su muerte fue el expresidente, Luis Guillermo Solís, quien decidió escribir un mensaje en este momento de luto.

Su partida enluta al gremio, pero también a todos quienes, como yo, fuimos testigos de su gran amor por Costa Rica. Leal y consecuente, no fue tímido en su crítica al poder y a quienes en algún momento lo detentamos”, escribió con profundo dolor.

