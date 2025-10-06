Todo Saprissa consternado con el mensaje de Luis Paradela que estaban esperando: “Volver”

Luis Paradela llegó al Deportivo Saprissa en julio de 2022 y rápidamente se consolidó como uno de los grandes referentes del ataque morado. Su velocidad, desequilibrio y entrega lo convirtieron en una de las piezas más determinantes del equipo

Durante su etapa en Costa Rica, el atacante cubano levantó cinco títulos defendiendo los colores del Saprissa antes de emprender una nueva etapa en su carrera, fichando por el U Craiova 1948 de Rumania en 2024.

Ahora Luis Paradela volvió a aparecer públicamente con un mensaje de motivación en sus redes sociales que todos en Saprissa habían estado esperando durante meses.

¿Cuál fue el anuncio de Luis Paradela que esperaban desde Saprissa?

De manera oficial, Luis Paradela anunció su vuelta a las canchas luego de superar una grave lesión de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda, sufrida en diciembre de 2024.

La dolencia lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo nueve meses fuera de competencia, en un proceso largo y exigente tanto física como mentalmente.

Ahora, completamente recuperado, el futbolista expresó su alegría por este regreso, destacando que cada día de esfuerzo y paciencia “valió la pena”, y que vuelve con más hambre, corazón y fe que nunca.

“228 días en el proceso, mil pensamientos, una meta: volver. Y aquí estoy. Después de caer, siempre hay una oportunidad para levantarse más fuerte. Cada día de dolor, de esfuerzo y de paciencia valió la pena“, comentó Paradela anunciando su regreso a las canchas

“Las lesiones te enseñan que no se trata solo de jugar, sino de amar el proceso, de creer cuando nadie más lo hace. Hoy vuelvo al campo con más hambre, más corazón y más fe que nunca“, compartió Luis Paradela en sus redes sociales.

