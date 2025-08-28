Lo llamaron desde Europa: Saprissa confirma el interés por una figura que deja sin palabras a la afición justo antes del clásico con Alajuelense

El Deportivo Saprissa vive un momento bastante gris luego de haber sido eliminado de la Copa Centroamericana 2025 en la fase de grupos luego de empatar (0-0) en casa ante Motagua. Las críticas aumentaron sobre los morados y la situación es cada vez más pesada.

Sobre este escenario, Erick Lonnis como miembro del Comité Deportivo de Saprissa, analizó el presente del equipo luego de esta eliminación de la Copa Centroamericana 2025, que trajo con ella también una pérdida económica importante y aprovechó para referirse a un fichaje bastante criticado por la afición.

¿Cuál es la figura del Saprissa que llamaron desde Europa?

Recordemos que entre las últimas incorporaciones, Gustavo Herrera ha sido uno de los nombres que más ha resaltado, recibiendo un fuerte respaldo por parte de la dirigencia. Erick Lonnis confirmó que un representante europeo preguntó por el panameño.

“En la parte de los jugadores, dos, uno desde que entró a la cancha todo mundo se dio cuenta que era un buen jugador (Newton Williams), el otro Gustavo (Herrera). El que no vea que ese muchacho es un crack no sabe de fútbol, está inquieto, está ansioso porque quiere anotar, yo los invito a analizar las jugadas de él ayer“, comentó Erick Lonnis para Teletica.

Erick Lonnis miembro del Comité Deportivo de Saprissa

“Ayer un representante europeo me escribió sobre él, un representante que llevar jugadores a Europa y me escribió anoche, estaba viendo lo mismo que vemos nosotros, aquí despedazan al muchacho sin analizar lo que hace. Luchar contra eso es complicado en el calor de la frustración del resultado y eso lo alimentas con gente que lo que le interesa en matar al muchacho“, finalizó Erick Lonnis.

Gustavo Herrera – Saprissa

A Gustavo Herrera le queda el desafío de convertir las críticas en impulso para dar un salto de calidad, ganar protagonismo y consolidarse dentro del plantel. Su juventud le otorga margen de crecimiento y la posibilidad de demostrar que puede marcar diferencia con goles y asistencias, justificando así la confianza que Saprissa ha puesto en él.