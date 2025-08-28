Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Lo llamaron desde Europa: Saprissa confirma el interés por una figura que deja sin palabras a la afición justo antes del clásico con Alajuelense

El Deportivo Saprissa en medio de una situación complicada en cuanto a los resultados, se dio a conocer un interés desde Europa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Desde Europa preguntaron por una figura del Saprissa
© SaprissaDesde Europa preguntaron por una figura del Saprissa

El Deportivo Saprissa vive un momento bastante gris luego de haber sido eliminado de la Copa Centroamericana 2025 en la fase de grupos luego de empatar (0-0) en casa ante Motagua. Las críticas aumentaron sobre los morados y la situación es cada vez más pesada.

Sobre este escenario, Erick Lonnis como miembro del Comité Deportivo de Saprissa, analizó el presente del equipo luego de esta eliminación de la Copa Centroamericana 2025, que trajo con ella también una pérdida económica importante y aprovechó para referirse a un fichaje bastante criticado por la afición.

“Fuera del clásico”: tras el fracaso en Copa Centroamericana, Saprissa recibe la peor noticia para el partido contra Alajuelense

ver también

“Fuera del clásico”: tras el fracaso en Copa Centroamericana, Saprissa recibe la peor noticia para el partido contra Alajuelense

¿Cuál es la figura del Saprissa que llamaron desde Europa?

Recordemos que entre las últimas incorporaciones, Gustavo Herrera ha sido uno de los nombres que más ha resaltado, recibiendo un fuerte respaldo por parte de la dirigencia. Erick Lonnis confirmó que un representante europeo preguntó por el panameño.

Publicidad

En la parte de los jugadores, dos, uno desde que entró a la cancha todo mundo se dio cuenta que era un buen jugador (Newton Williams), el otro Gustavo (Herrera). El que no vea que ese muchacho es un crack no sabe de fútbol, está inquieto, está ansioso porque quiere anotar, yo los invito a analizar las jugadas de él ayer“, comentó Erick Lonnis para Teletica.

Lonnis a reunión permanente en Saprissa:
Erick Lonnis miembro del Comité Deportivo de Saprissa
Publicidad

Ayer un representante europeo me escribió sobre él, un representante que llevar jugadores a Europa y me escribió anoche, estaba viendo lo mismo que vemos nosotros, aquí despedazan al muchacho sin analizar lo que hace. Luchar contra eso es complicado en el calor de la frustración del resultado y eso lo alimentas con gente que lo que le interesa en matar al muchacho“, finalizó Erick Lonnis.

Se marchará”: mientras todos en Saprissa lo señalan, confirman la decisión de Gustavo Herrera rumbo a Panamá
Gustavo Herrera – Saprissa
Publicidad

A Gustavo Herrera le queda el desafío de convertir las críticas en impulso para dar un salto de calidad, ganar protagonismo y consolidarse dentro del plantel. Su juventud le otorga margen de crecimiento y la posibilidad de demostrar que puede marcar diferencia con goles y asistencias, justificando así la confianza que Saprissa ha puesto en él.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Saprissa le paga 5 mil dólares por mes a Gustavo Herrera, esto debería haber gastado para contratar a Johan Venegas
Deportivo Saprissa

Mientras Saprissa le paga 5 mil dólares por mes a Gustavo Herrera, esto debería haber gastado para contratar a Johan Venegas

"Se marchará": mientras todos en Saprissa lo señalan, confirman la decisión de Gustavo Herrera rumbo a Panamá
Deportivo Saprissa

"Se marchará": mientras todos en Saprissa lo señalan, confirman la decisión de Gustavo Herrera rumbo a Panamá

Dely Valdés habló de Gustavo Herrera y apuntó a Wanchope en Saprissa
Panama

Dely Valdés habló de Gustavo Herrera y apuntó a Wanchope en Saprissa

Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica
Deportivo Saprissa

Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo