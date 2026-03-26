Ídolo histórico de Saprissa sale a respaldar a Ariel Rodríguez en medio de las críticas por su renovación

En medio del debate que rodea la renovación de Ariel Rodríguez en Deportivo Saprissa, una voz autorizada salió a respaldarlo sin medias tintas. El delantero tiene contrato hasta junio de este año y a su vez está muy cerca de alcanzar un récord histórico en el club.

¿Cuál es el ídolo que salió a respaldar a Ariel Rodríguez?

Evaristo Coronado, máximo goleador histórico del club, no solo apoyó la continuidad del delantero, sino que además dejó claro que desea verlo romper su propio récord. En un momento donde las críticas han sido constantes, el gesto del ídolo morado reordena la discusión desde la historia y la identidad del equipo más ganador de Costa Rica.

El contexto es potente. Coronado acumuló 164 goles con la camiseta tibaseña en todas las competiciones, una cifra que lo mantiene como el referente absoluto en ese rubro. Sin embargo, Ariel Rodríguez ya llegó a 146 tantos tras su reciente anotación ante Liberia, quedando a solo 18 de igualar la marca. Lo que para muchos sería un tema sensible o incluso incómodo, el histórico exdelantero lo asume desde otro lugar: el del orgullo institucional.

En conversación con Teletica, Coronado fue directo y contundente. “Ojalá lo logre”, afirmó sin dudar, dejando en claro que su deseo está alineado con el crecimiento del club y no con la defensa de un récord personal. Su postura no es casual, sino que responde a una cultura que él mismo vivió en carne propia durante su carrera, donde los ídolos acompañan a quienes vienen detrás.

Evaristo Coronado apoya a Ariel Rodríguez.

El respaldo no se quedó solo en lo simbólico. Coronado también destacó las cualidades futbolísticas de Rodríguez, defendiendo su valor dentro del equipo. “Ariel, aparte de ser una gran persona, es un gran jugador. Un gran definidor. Conoce el oficio del centro delantero. Sabe dónde estar parado para tener opción de anotar. Y más bien creo que si no hubiese salido al exterior, hoy estaría muy por encima de la marca”, explicó.

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Además, el exfutbolista enfatizó que el objetivo principal siempre debe ser el bien del equipo. “Ojalá que lo alcance por él y por el equipo. El equipo está siempre primero sobre cualquier jugador”, señaló, reforzando una idea que atraviesa generaciones en Saprissa. En ese sentido, recordó que él mismo vivió una situación similar cuando estaba por superar a Edgar Marín, quien lo acompañó y celebró ese logro sin egoísmos.

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“Cómo voy a hacer algo distinto con una persona que está por romper el mío”, reflexionó Coronado, dejando en evidencia una línea de continuidad que define la esencia del club. Mientras Ariel Rodríguez sigue sumando goles y acercándose a la historia, el respaldo del máximo referente le da un peso especial a su momento.

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Datos Claves

Evaristo Coronado respalda la renovación del delantero Ariel Rodríguez en el Deportivo Saprissa.

respalda la renovación del delantero en el Deportivo Saprissa. El atacante Ariel Rodríguez suma 146 goles , situándose a 18 del récord de Coronado.

suma , situándose a 18 del récord de Coronado. El contrato actual de Rodríguez con el club morado vence en junio de 2026.