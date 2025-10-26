Este domingo, el Deportivo Saprissa volvió a ganar luego de la derrota en el clásico nacional contra Alajuelense. El Monstruo Morado se impuso por 2-1 en La Cueva ante Sporting FC y subió a lo más alto de la tabla de posiciones, a la espera del turno de los Manudos.

Kendall Waston jugó los 90 minutos nuevamente y ya suma 15 partidos en la temporada entre Liga Promérica y Copa Centroamericana. Durante la transmisión del partido de hoy, se dio una situación inesperada que terminó con un filazo hacia el defensor morado.

La figura en la defensa del conjunto de Tibás fue muy castigado por uno de los históricos jugadores de la Selección de Costa Rica. Mientras Gustavo López y Christian Sandoval lo elogiaban, Pastor Fernández no tuvo reparo en criticarlo por su juego.

¿Qué le criticó Pastor Fernández a Kendall Waston por su juego?

Gustavo López recibió un mensaje del ex Alajuelense y lo leyó en medio de la transmisión. Según la información de La Teja, para Fernández, Waston “es un jugador que hace muchas faltas, que se pasa de rudo y que abusa mucho de eso“.

Pastor Fernández. (Foto: Alonso Tenorio)

Este mensaje sorprendió a los propios periodistas que encabezaban la transmisión para el Canal 7. El autor de uno de los goles más importantes de la historia de Costa Rica no coincidió con los elogios que le hicieron al zaguero de Saprissa.

Nombres con historia en la Selección de Costa Rica

Pastor Fernández comparte con Kendall Waston el hecho de haber marcado goles históricos para La Sele. El delantero anotó el tanto que le dio la clasificación a Costa Rica al Mundial de Italia 1990. El zaguero de Saprissa lo hizo en 2017 para ganar el boleto a Rusia 2018.