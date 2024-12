Se libró de un calvario en Europa, está cerca de llegar a Saprissa pero ahora también lo quiere Alajuelense

Cristopher Núñez, legionario e internacional con la Selección de Costa Rica, tiene cautivos a los gigantes del fútbol costarricense tras su salida del PAS Lamia de Grecia.

El mediocampista, quien militó en la Superliga griega desde 2021, reveló este lunes las difíciles condiciones que enfrentó durante su estadía en Europa, las cuales le llevaron a rescindir su contrato con el club helénico.

El tormento de Cristopher Núñez en Grecia

“Desde el primer año tuve problemas de pago. Sin embargo, como era mi sueño, yo seguí dando todo lo mejor de mí profesionalmente”, confesó Núñez en entrevista con Kevin Jiménez.

A pesar de esta situación, el legionario acumuló 116 partidos con Lamia, siendo incluso nombrado mejor jugador del equipo en sus dos primeras temporadas, pero su nueva realidad como padre lo obligó a priorizar el bienestar de su familia.

Núñez contra el Olympiakos (PAS Lamia).

“Este año tengo a mi bebé aquí y mi esposa, y es más complicado porque yo velo por el bienestar de mi hijo”, explicó. Núñez detalló que envió varias cartas al club solicitando el pago de los montos adeudados, pero las respuestas no fueron suficientes.

“Pagaron una parte, pero dejaron debiendo bastante, entonces les dimos otros 15 días, no actuando de mala fe… y no cancelaron”, afirmó el ex Cartaginés.

La oferta de Saprissa y el interés de Alajuelense

Deportivo Saprissa no perdió tiempo en acercarse al volante tras confirmarse su salida de Grecia. Según trascendió, el club morado ya presentó una oferta formal de tres años de contrato.

Sin embargo, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y Cartaginés también han manifestado interés en sus servicios. “Tiene una opción en Chipre y en Grecia, pero al jugador le llama más la atención volver al fútbol nacional”, detalló Kevin Jiménez.