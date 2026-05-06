Mientras en Alajuelense ganaba 20 mil dólares, esto le pagará Saprissa a Joel Campbell para romper el mercado de fichajes

Además del preacuerdo entre Saprissa y Joel Campbell, se conoció el salario que le pagarían al ex Alajuelense.

El mercado de fichajes en Costa Rica podría estar a punto de explotar con un movimiento que hace apenas unos meses parecía imposible. Mientras Liga Deportiva Alajuelense atraviesa una reconstrucción tras el fracaso del Clausura 2026, el nombre de Joel Campbell empieza a sonar cada vez más fuerte del otro lado de la acera.

El atacante terminó contrato con la Liga y su continuidad quedó prácticamente descartada después de un semestre muy irregular. Lejos de convertirse en la figura dominante que muchos imaginaban cuando regresó al país, Joel Campbell cerró su etapa rojinegra entre cuestionamientos por rendimiento y dudas sobre su verdadero impacto dentro del proyecto.

En Alajuelense, Joel manejaba un salario cercano a los 20 mil dólares mensuales, uno de los más altos del fútbol costarricense. Un monto importante que el club hoy busca liberar dentro de su reestructuración económica y deportiva.

Saprissa tendría un preacuerdo con Joel Campbell

Pero lo más llamativo aparece ahora. Según reveló el medio “La Voz Saprissista”, el club ya negocia seriamente con el futbolista y existe incluso un preacuerdo entre Saprissa y Joel Cambpell para concretar su llegada.

¿Cuánto le pagaría Saprissa a Joel Campbell?

“Joel está negociando con Club Sport Herediano y con Deportivo Saprissa en este momento. Puede hasta salir Lonnis a decir que no, pero nos llega la información y me dicen que Joel Campbell está negociando 5 millones de colones por mes más un porcentaje de semi patrocinio con su centro de entrenamientos que tiene allá en Alajuela”, aseguraron.

Joel Campbell dejaría Alajuelense y firmaría con Saprissa. (Foto: ESPN)

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La cifra no pasa desapercibida. Cinco millones de colones equivalen aproximadamente a 11 mil dólares mensuales, es decir, prácticamente la mitad de lo que percibía en Alajuelense. Un detalle que refleja hasta qué punto Campbell estaría dispuesto a ajustar sus condiciones para mantenerse competitivo y seguir en un club protagonista.

Pero la información va todavía más allá. “Está cerca, cerca. Hay un preacuerdo, lo quieren firmar antes de las posibles finales para anunciarlo al otro día si Saprissa sale campeón, está a un 70% de darse”, agregaron desde el medio, encendiendo completamente el entorno morado.

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Claro está, el movimiento también genera debate. Una parte de la afición recuerda que el delantero no logró marcar diferencias constantes en Alajuelense, mientras otros consideran que, en un entorno distinto y con menos presión individual, todavía puede recuperar su mejor versión.

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Además, el componente económico parece haber sido clave para destrabar la negociación. “Quedaron muy contentos con el monto que se dio porque antes la pretensión salarial que se tenía en la mesa hace unos meses hizo que no se diera”, señalaron.

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