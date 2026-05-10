Kevin Briceño le tira con todo a Marcel Hernández y reabre su polémica con Mariano Torres: “Yo no voy a…”

El goleador de Herediano vuelve a quedar expuesto por haber denunciado a Mariano Torres ante el Tribunal Disciplinario.

El pitazo final del deslucido empate sin goles entre Herediano y Cartaginés no solo sentenció la eliminación del cuadro brumoso, sino que también hizo estallar un tenso altercado en el césped sintético del Estadio Carlos Alvarado.

Los protagonistas de este cruce fueron el guardameta blanquiazul, Kevin Briceño, y el goleador del “Team”, Marcel Hernández, quienes sostuvieron un intercambio de palabras que dejó declaraciones incendiarias en la zona mixta.

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El choque que calentó todo

La animosidad venía de una jugada dividida ocurrida en el epílogo del encuentro, donde el atacante cubano impactó con fuerza a Briceño. Tras el violento choque, Hernández quedó tendido sobre el terreno de juego con evidentes muestras de dolor en su rodilla derecha.

El 0-0 entre Herediano y Cartaginés tuvo un final caliente (La Nación).

Una vez decretado el 0-0, Marcel se fue a buscar a su ex compañero para increparlo de manera airada, desatando un conato de bronca que obligó a la intervención del estratega rojiamarillo, José Giacone, quien, junto a otros miembros de su cuerpo técnico, tuvo que entrar al campo para evitar que el altercado siguiera escalando.

El dardo de Briceño y el recuerdo de Mariano Torres

Cuando las aguas parecían calmarse, Kevin Briceño atendió a los medios de comunicación y, al ser consultado sobre el incidente, soltó una contundente declaración que reavivó una de las polémicas más recordadas de los últimos años.

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“Nada, no pasó nada. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Yo no voy a demandar algo que pasa en la cancha como lo hizo una vez él, que estando acá demandó a una persona de otro equipo y esas cosas no van, al final lo que lo decimos ahí ya queda”, disparó el arquero de 34 años.

Mariano Torres fue denunciado por Marcel Hernández en 2022 (Saprissa).

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Briceo hacía clara referencia a lo sucedido en enero de 2022, cuando Marcel Hernández denunció ante el Tribunal Disciplinario al capitán del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, asegurando haber recibido insultos xenófobos por parte del argentino.

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Dicha denuncia terminó siendo desestimada por las autoridades correspondientes al considerar que no existían elementos suficientes para comprobar la existencia de la conducta reportada.

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En síntesis