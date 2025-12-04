Saprissa vs. Sporting: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

Sporting FC y Deportivo Saprissa se enfrentarán por la jornada 18 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica. El partido significará poco para ambos elencos: los morados ya clasificaron como segundos a las semifinales y los locales, sin chances de meterse entre los cuatro mejores, quieren despedirse de Pavas con un gane.

Desde Fútbol Centroamérica recopilamos todos los datos que usted no puede dejar de conocer acerca de este encuentro. El mismo dará cierre a la etapa de campeonato inicial de la competencia. A continuación, detalles y transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juega Saprissa vs. Sporting por la Liga Promérica de Costa Rica?

Saprissa y Sporting jugarán el viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas de Costa Rica (21:00 ET de Estados Unidos) en el Estadio Ernesto Rohrmoser, por la fecha 18 de la Liga Promérica.

¿Dónde ver EN VIVO a Saprissa vs. Sporting por la Liga Promerica de Costa Rica?

El partido entre Saprissa y Sporting por la Liga Promerica de Costa Rica podrá observarse a través de la pantalla de Tigo Sports.

¿Cómo llega Saprissa?

Saprissa está clasificado a la siguiente etapa del Apertura 2025, aunque perdió por pocas unidades la oportunidad de avanzar directamente a la Gran Final. Es escolta de Alajuelense, con 33 puntos en 17 partidos disputados y viene de imponerse 3-1 a Liberia.

¿Cómo llega Sporting?

Sin chances de absolutamente nada, Sporting ocupa el octavo lugar de la tabla general. Acumuló solamente 15 puntos en las 17 fechas transitadas. Será este el último partido en el Estadio Ernesto Rohrmoser, con todo listo para trasladarse a la Liga Argentina de Grecia. Ahí mismo tendrán su nuevo proyecto.

