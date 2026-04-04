Saprissa vs. Pérez Zeledón: a qué hora y dónde ver hoy el partido por la Jornada 14 del Clausura 2026

Es Semana Santa pero el fútbol no detiene su marcha. Después de lo que fue el parate por la fecha FIFA, la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica continúa este domingo con un partido clave: Deportivo Saprissa recibe a Pérez Zeledón en un duelo con objetivos opuestos pero la misma necesidad de sumar puntos.

El Monstruo Morado quiere seguir firme en la pelea por el liderato, mientras que los generaleños buscan dar el golpe y alejarse del fondo de la tabla. Además, el antecedente más reciente entre ambos dejó un vibrante empate 3-3 en enero, lo que podría anticipar un encuentro con emociones.

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El conjunto dirigido por Hernán Medford, además, quiere seguir estirando su buena racha para acercarse a las semifinales del Clausura incluso después de haberse clasificado a la final del Torneo de Copa tras haber eliminado a Liberia.

A qué hora y dónde juegan Saprissa vs. Pérez Zeledón

Saprissa y Pérez Zeledón se enfrentarán hoy, domingo 5 de abril, en el Estadio Ricardo Saprissa por la jornada 14 del Clausura 2026.

Hora: 3:00 p.m. de Costa Rica

Dónde ver Saprissa vs. Pérez Zeledón

El partido entre Saprissa y Pérez Zeledón se podrá ver EN VIVO en Costa Rica a través de FUTV.

Cómo llega Saprissa

Saprissa llega como uno de los grandes protagonistas del Clausura 2026, instalado en la parte alta de la tabla y en plena pelea por el primer lugar. El equipo morado ha logrado sostener un rendimiento sólido tanto en casa como de visitante.

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Luis Paradela ya está de regreso tras jugar con Cuba en la Fecha FIFA. (Saprissa)

Su último partido por el Clausura 2026 fue la victoria por 3-1 ante San Carlos, en tanto que después el equipo eliminó a Liberia en las semifinales del Torneo de Copa y se clasificó a la final-

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Sin embargo, el antecedente más reciente ante Pérez Zeledón sirve como advertencia: en enero empataron 3-3 en un partido cambiante, donde Saprissa dejó escapar puntos pese a su favoritismo.

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Cómo llega Pérez Zeledón

Pérez Zeledón afronta este compromiso con la urgencia de sumar para salir del fondo. El equipo ha tenido un torneo irregular, en el que le ha costado sostener resultados.

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Aun así, el empate 3-3 conseguido ante Saprissa en el último enfrentamiento demuestra que tiene herramientas para competir, incluso ante uno de los candidatos al título.