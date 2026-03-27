Saprissa sigue el ejemplo de Alajuelense y anuncia una compra que su afición reclamaba: “No es una competencia”

En el año 2022, el Deportivo Saprissa inauguró el Centro Deportivo “Beto” Fernández, un complejo que, a pesar de sus comodidades, todavía está lejos de cumplir con las exigencias de un club de su dimensión. Mientras tanto, del otro lado de la vereda, el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense marca el estándar al que aspiran los grandes equipos del fútbol costarricense.

Dentro de la propia dirigencia morada no esquivan la comparación. El presidente Roberto Artavia reconoció que el actual centro de entrenamiento se queda corto para el desarrollo integral del club.

ver también Mientras Jafet Soto se ilusiona con la 32, Marcel Hernández deja claro su futuro lejos de Herediano: “Ya se lo di todo”

“No es una competencia con la Liga, es satisfacer las necesidades internas que tenemos y ciertamente nos falta: no tenemos el gimnasio que queremos, la clínica que queremos, no tenemos espacios con cámara hiperbárica y piscina, por ejemplo. No tenemos la residencia integrada con el centro de entrenamiento, y esto es lo que vamos buscando en el tiempo”, explicó en diálogo con Tigo Sports.

Saprissa proyecta un Centro de Alto Rendimiento

A partir de ese diagnóstico, en Saprissa ya tomaron una decisión importante: avanzar hacia la adquisición de un nuevo terreno que permita construir un Centro de Alto Rendimiento propio, con todas las condiciones que hoy consideran necesarias.

Tweet placeholder

“Posiblemente no donde estamos hoy, porque eso lo estamos alquilando y los dueños pueden usar esa tierra para cualquier otra cosa. Posiblemente tengamos nuestro propio centro de entrenamiento en otra parte”, adelantó Artavia.

Publicidad

Publicidad

Finanzas, ubicación y plazos

El tema económico, claro, es un factor clave. En 2024, Saprissa destinó ₡41,8 millones al alquiler del actual complejo. “Ahora estás pagando un alquiler alto y no tenés la propiedad, no es la situación idónea”, expuso el jerarca.

El plan es dejar de arrendar y pasar a ser propietarios. Y si se puede, hacerlo cerca del estadio Ricardo Saprissa, un paso que desde la dirigencia consideran el más lógico para el desarrollo integral del club.

Publicidad

ver también “Está muy equivocado”: ganó 7 títulos en Saprissa y ahora liquida a Hernán Medford con una frase que también salpica a Erick Lonnis

Eso sí, el proyecto aún está lejos en el horizonte morado. Artavia fue prudente al hablar de plazos y dejó en claro que hoy la prioridad financiera pasa por otros frentes: “Nuestra capacidad financiera tiene que estar centrada en la deuda, en fortalecer el equipo, el equipo femenino y las divisiones menores, y después vienen el estadio y el centro de entrenamiento”, concluyó.

Publicidad

En síntesis

🏟️ Saprissa planea construir su propio Centro de Alto Rendimiento y dejar de alquilar el “Beto” Fernández.

💰 En 2024 pagó ₡41,8 millones en alquiler, una situación que la dirigencia considera insostenible.

📍 Ya hay terrenos identificados, pero el proyecto depende de la situación financiera del club.