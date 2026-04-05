Usa la 10 y es el goleador de Alajuelense U-21: así juega Ernesto Umaña, la joya de 18 años que ilusiona a Machillo Ramírez

En los pasillos del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Turrúcares siempre suena algún nombre nuevo, pero en este Clausura 2026 hay uno que está haciendo mucho ruido.

Se llama Ernesto Umaña Araya, tiene 18 años recién cumplidos, lleva la ’10’ en la espalda y ya tiene a más de uno frotándose las manos en Liga Deportiva Alajuelense, incluido al mismísimo Óscar “Machillo” Ramírez.

ver también Alejandro Bran sí, Kenneth Vargas no: el verdadero motivo por el que quedó fuera de la convocatoria de Alajuelense vs. Guadalupe

El goleador de LDA U-21

Y es que los números del juvenil no mienten. En lo que va del campeonato nacional de la categoría U-21, Umaña se destapó como el máximo artillero del equipo manudo con siete anotaciones.

Ernesto Umaña está en un gran nivel con la U-21 de LDA (Instagram).

Está metido de lleno en la pelea por el título de goleo nacional, respirándole en la nuca al florense Lauren Araya (8 goles) y recortando distancias con el líder actual, Allan Fallas de Pérez Zeledón (10 tantos). Para ser un mediocampista, su cuota frente al marco es más que envidiable.

Así juega el 10 del Alto Rendimiento manudo

Quienes siguen de cerca las ligas menores rojinegras saben bien qué tipo de jugador es. Con 1,72 metros de estatura, resalta por su técnica y, sobre todo, una envidiable pegada de media y larga distancia que ya es su marca personal.

Publicidad

Publicidad

La prueba más clara la dio el pasado 27 de marzo, cuando se echó el equipo al hombro y le clavó un doblete al Herediano en un partido cerradísimo, siendo uno de sus tantos un misil desde fuera del área.

Tweet placeholder

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Nacido en San José el 20 de febrero de 2008 (y con ascendencia nicaragüense), Umaña ya trae buen kilometraje internacional en las piernas. El año pasado logró meterse en la lista final para el Mundial Sub-17 de Catar 2025, donde sumó minutos ante Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Croacia.

Publicidad

ver también Carolina Jaikel revela lo que nadie sabía de su lucha contra el cáncer y el rol de Bryan Ruiz

Con el nivel que está mostrando en la U-21, el peso de sus goles y la atención que ya capta en las divisiones menores de La Sele, parece que es solo cuestión de tiempo para que esta nueva joya del CAR empiece a pedir pista en la Primera División.

En síntesis

Pese a ser volante, Ernesto Umanña es el máximo artillero de la U-21 manuda con 7 goles en el Clausura 2026.

en el Clausura 2026. Destaca por su pegada de media distancia y su capacidad para llegar al área desde segunda línea.

y su capacidad para llegar al área desde segunda línea. Con 18 años y experiencia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, es uno de los nombres que más ilusiona al liguismo.

Publicidad