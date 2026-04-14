Saprissa se ilusiona: Medford recibe una noticia clave en la previa de la final contra Sporting

La final del Torneo de Copa entre Deportivo Saprissa y Sporting ya venía cargada de expectativa, pero en las últimas horas apareció un factor que cambió el clima en la previa. No fue un entrenamiento, ni una declaración, ni una alineación filtrada. Fue una noticia que golpeó a un lado y que en el otro generó ilusión.

¿Cuál es la noticia clave para Saprissa?

Sporting FC confirmó que su delantero Matías Verón fue operado tras sufrir una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Una baja durísima, no solo por el momento en el que llega, sino porque se da apenas a un día de disputar el partido más importante del semestre.

El atacante argentino, de 32 años, venía arrastrando molestias desde el juego de vuelta ante Puntarenas, pero la gravedad de la lesión se terminó de confirmar tras los estudios médicos. El resultado fue contundente: cirugía y un tiempo estimado de recuperación de nueve meses.

En tono paródico, mientras en Saprissa ajustaban detalles tácticos, en Sporting se quedaron sin una pieza en pleno armado. Porque perder a un delantero en la previa de una final no es un detalle menor, por más que sus números no fueran determinantes.

Verón había disputado seis partidos desde su llegada en febrero, repartidos entre el Clausura y la Copa, sin convertir goles. Sin embargo, su experiencia y presencia en ataque eran parte de las variantes que el equipo albinegro podía utilizar en un partido de este calibre.

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El propio club lo confirmó mediante un comunicado, donde además informó que el jugador iniciará su proceso de recuperación en los próximos días. Un golpe que obliga a Sporting a reconfigurar su planteamiento a última hora.

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Del otro lado, en Saprissa toman nota. No porque la final esté resuelta, ni mucho menos, pero sí porque cualquier ausencia en este tipo de partidos puede inclinar pequeños detalles. Y en finales, los detalles pesan.

Datos Claves

El delantero Matías Verón sufrió una ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda.

sufrió una ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda. El atacante de Sporting enfrentará un tiempo estimado de recuperación de nueve meses .

enfrentará un tiempo estimado de recuperación de . Sporting disputará la final del Torneo de Copa ante Saprissa sin el jugador argentino.