“Espero volver pronto”: desde Saprissa confirman un regreso que genera mucha polémica entre los morados

El Deportivo Saprissa reavivó el debate interno entre su afición luego de difundir un video que confirma el avance en la recuperación de Newton Williams, el delantero panameño que no juega desde finales de julio y cuya llegada al club generó opiniones divididas desde el primer día. Hoy, su inminente regreso vuelve a polarizar a los morados.

Williams, de 23 años, sufrió una lesión grave el 29 de julio, en el duelo de Copa Centroamericana ante Cartaginés. A inicios de agosto pasó por el quirófano debido a una artroscopia en la rodilla derecha y una revisión de plastía del ligamento cruzado, una operación que el club manejó con hermetismo y sin plazos claros de recuperación. Desde entonces su nombre desapareció completamente de las convocatorias.

Sin embargo, este miércoles el club difundió imágenes del atacante realizando ejercicios de fortalecimiento y trabajo físico, evidencia de que su proceso avanza y que su reincorporación a las canchas podría estar más cerca de lo previsto.

¿Qué dijo Newton Williams sobre su regreso?

El propio jugador tomó la palabra para enviar un mensaje que sacudió a la afición morada: “Gracias a Dios me siento bien, seguimos trabajando, espero volver pronto”, expresó.

El anuncio provocó de inmediato reacciones divididas entre los seguidores del Saprissa. Para algunos, el atacante merece una nueva oportunidad para demostrar su potencial, especialmente porque llegó como un proyecto a futuro. Para otros, su regreso genera polémica por el rendimiento previo a su lesión y por la necesidad del club de contar con un delantero más consolidado para competir por los títulos.

Ahora, Newton Williams trabaja contra reloj en un momento clave para la institución, con un nuevo gerente general, un mercado de fichajes próximo y un plantel que aún busca variantes ofensivas. Su regreso puede ser una buena noticia deportiva, pero también una fuente de debate en un club que no atraviesa días tranquilos.

