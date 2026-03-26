“Lo critican a él”: Erick Lonnis sale a defender a uno de los personajes más atacados en Saprissa

En medio de un clima cargado de cuestionamientos en Deportivo Saprissa, Erick Lonnis salió a poner el pecho por uno de los nombres más señalados en el entorno morado. Se trata de una leyenda que está trabajando con los juveniles morados.

¿A quién salió a defender Erick Lonnis?

Se trata de Roy Myers, técnico de la Sub-21, ha sido blanco constante de críticas por el rendimiento de su equipo en el campeonato, pero desde el comité deportivo aseguran que la realidad es muy distinta a la que reflejan los resultados. En un momento donde la presión crece, el exguardameta defendió con firmeza el trabajo del “Flaco”.

Los números, a simple vista, no acompañan. Saprissa Sub-21 es penúltimo en la tabla tras 12 jornadas, con apenas siete puntos acumulados y un empate reciente ante Cartaginés como visitante. Ese contexto alimentó el malestar de una parte de la afición, que cuestiona la gestión de Myers al frente del equipo. Sin embargo, desde adentro del club explican que el análisis no puede limitarse únicamente a la tabla de posiciones.

¿Qué dijo Lonnis sobre el mal presente de Roy con la U21?

Erick Lonnis fue claro al exponer el verdadero escenario que enfrenta el entrenador. “Hoy tenemos una gran cantidad de jugadores de cantera saprissista, muchos de ellos son de la Sub-21. El tema de Roy, quiero ser bien sincero, lo que le critican a él es que no está compitiendo mucho en la Sub-21, pero la razón es que del equipo, 12 o 14 jugadores no están ahí, seis están permanentemente con nosotros (Primera División)”, explicó antes del duelo ante Liberia por el Torneo de Copa.

Saprissa está penúltimo en la U21.

La situación se agrava cuando se revisa la cantidad de talento que no está disponible para el equipo juvenil. Jugadores como Matías Elizondo, Kenneth González, Johnny Myrie y Dereck Woodly forman parte del primer equipo, mientras que otros casos directamente salieron al exterior. Dax Palmer, Kenay Myrie y Akheem Wilson fueron vendidos o cedidos, lo que reduce aún más el margen de maniobra para Myers.

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Desde la dirigencia sostienen que el objetivo principal de las ligas menores no es competir en la tabla, sino formar futbolistas para el primer equipo y proyectarlos internacionalmente. “Eso está pasando. Podríamos tener un gran equipo, pero no tendríamos las ventas que hemos tenido y tampoco tendríamos cuatro o cinco jugadores en la Selección Sub-21”, remarcó Lonnis, defendiendo el modelo que hoy impulsa el club.

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El debate, además, se conecta con declaraciones recientes de Hernán Medford, quien apuntó contra gestiones anteriores por el estado en que recibió las divisiones menores. En ese contexto, la figura de Roy Myers queda en el medio de una reconstrucción que va más allá de los resultados inmediatos. Mientras las críticas siguen cayendo desde afuera, en Saprissa insisten: el trabajo de cantera se mide en procesos, no en posiciones.

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Datos Claves

Erick Lonnis defendió al técnico Roy Myers ante críticas por el rendimiento juvenil.

defendió al técnico ante críticas por el rendimiento juvenil. Saprissa Sub-21 es penúltimo con 7 puntos tras disputar 12 jornadas del campeonato.

tras disputar 12 jornadas del campeonato. El equipo tiene 14 jugadores ausentes debido a ascensos, ventas y cesiones internacionales.