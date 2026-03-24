“No lo podíamos descartar”: la revelación de Erick Lonnis sobre un jugador de Saprissa que pulieron y ahora está en La Sele

Erick Lonnis puso el foco en uno de los procesos silenciosos que hoy le están dando resultados a Deportivo Saprissa y también a la Selección de Costa Rica. En medio del crecimiento de nuevos talentos en el fútbol nacional, el presidente del comité deportivo morado reveló detalles del trabajo que realizaron con una de las joyas del conjunto morado.

¿A qué futbolista potenciaron en Saprissa?

Se trata de Jorkaeff Azofeifa, un lateral izquierdo de 22 años que pasó de ser una promesa con aspectos por pulir a convertirse en figura del equipo y, recientemente, en convocado por Fernando “Bocha” Batista.

El contexto no es menor. Saprissa viene apostando fuerte por la formación y recuperación de futbolistas jóvenes, en un entorno donde la presión por rendir de inmediato muchas veces atenta contra los procesos. Azofeifa es uno de los ejemplos más claros de esa política: un jugador con condiciones físicas destacadas, pero que necesitaba ajustes específicos para dar el salto definitivo al alto rendimiento.

En entrevista con Diario Extra, Lonnis fue claro al explicar por qué decidieron invertir tiempo y recursos en su desarrollo: “Es rápido, potente, le pega fuerte y tiene un salto impresionante, por todas esas condiciones no lo podíamos descartar y lo empezamos a trabajar con un programa que se llama PROESA (Programa Élite Saprissa)”.

Sin embargo, el camino no fue lineal. El propio dirigente reconoció que había aspectos puntuales del juego que requerían corrección para que Azofeifa pudiera consolidarse: “Había que corregirle ciertas cosas, por ejemplo no hacer fouls de espalda, no barrerse tanto de forma innecesaria, empezamos a trabajar eso de forma específica”.

Ese trabajo fino no se limita a lo individual, sino que forma parte de una estructura más amplia dentro del club. Lonnis también destacó el respaldo del cuerpo técnico en este tipo de procesos: “Afortunadamente hemos contado con un cuerpo técnico que apoya estos trabajos y así hemos sacado del bache a ciertos jugadores”.

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Hoy, con Azofeifa consolidado en el primer equipo y ya dentro del radar de la Selección de Costa Rica, el caso se transforma en un ejemplo concreto de cómo la paciencia y el trabajo específico pueden rendir frutos. La revelación de Lonnis no solo expone el detrás de escena de un jugador en ascenso, sino que también reafirma una idea que Saprissa busca instalar: el talento se detecta, pero sobre todo se construye.

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