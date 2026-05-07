El Fantasma Figueroa toma decisión que no sienta bien en Comunicaciones para enfrentar a Xelajú en las semifinales

Figueroa es tajante en la previa del juego de los cremas frente a los chivos.

El Estadio Cementos Progreso será el escenario de una noche determinante en el fútbol guatemalteco, cuando Comunicaciones reciba a Xelajú MC en el duelo de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026. Un partido cargado de expectativa, pero también marcado por una ausencia que sigue dando de qué hablar.

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El técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa dio a conocer la convocatoria oficial, en la que destaca nuevamente la ausencia de José Manuel “El Moyo” Contreras, histórico capitán albo que no fue tomado en cuenta para este compromiso clave.

La no inclusión del mediocampista no es un hecho aislado. Desde la Jornada 22 ante Malacateco, Contreras ha estado fuera de las listas, incluyendo los partidos de cuartos de final frente a Antigua GFC, donde los cremas lograron avanzar con un global de 4-3.

Convocatoria de Comunicaciones para enfrentar a Xelajú MC

En la lista presentada por el entrenador chileno aparecen nombres que han sido habituales en su esquema, apostando por un grupo que combina experiencia y juventud para afrontar este decisivo compromiso.

En la portería, los elegidos son Arnold Barrios y Fredy Pérez. En la zona defensiva destacan José Pinto, Erik González, José Gálvez, Wilson Pineda, Walter García, Elsar Martín, Emerson Raymundo y Ernesto Monreal.

El mediocampo estará conformado por jugadores como José Grajeda, Karel Espino, Stheven Robles, Gael Sandoval y Andy Contreras, quienes tendrán la tarea de manejar el ritmo del partido y generar opciones ofensivas.

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En ataque, Comunicaciones confiará en Agustín Vuletich, Omar Duarte, Lynner García, Dairon Reyes y Janpol Morales, buscando marcar diferencia en casa y tomar ventaja en la serie.

La ausencia de “El Moyo” Contreras, sumada a su reciente anuncio de retiro, sigue generando debate, especialmente tras las declaraciones del técnico sobre su estado físico y la falta de comunicación. Mientras tanto, los cremas se enfocan en el objetivo inmediato: dar el primer paso hacia la Gran Final.