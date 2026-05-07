Bukele pone fin a la multipropiedad en El Salvador: la respuesta de Fito Salume tras quedarse sin Águila y Hércules

Yamil Bukele confirmó medidas contra la multipropiedad en El Salvador y Fito Salume dejará Águila y Hércules bajo control de la FESFUT.

El presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, confirmó que la federación tomará el control administrativo de Hércules y Águila, luego de que World Talent Group anunciara el retiro de su apoyo a ambos clubes de la Primera División.

Bukele explicó que se alcanzó un acuerdo para no afectar el desarrollo del torneo Clausura ni la participación de Águila. Además, adelantó que desde ahora ningún club podrá vender su categoría, franquicia o equipo sin autorización del Comité de Clubes de la FESFUT.

“Al final hemos llegado a un acuerdo sin poner en riesgo el desarrollo del torneo Clausura ni al Águila. Hemos llegado a un acuerdo que Fito Salume depositará a la FESFUT al Águila y al Hércules para su venta”, explicó el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele.

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La respuesta de Fito Salume tras quedarse sin Águila y Hércules

Fito Salume, presidente y principal figura operativa de World Talent Group, aceptó entregar la administración de Águila y Hércules a la FESFUT mientras se define el proceso de venta de ambos clubes.

La decisión busca evitar conflictos en el desarrollo del torneo y garantizar estabilidad deportiva e institucional.

World Talent Group – Comunicado oficial

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La FESFUT asumirá el control de Águila y Hércules

Al finalizar la actual temporada, Águila y Hércules pasarán a ser administrados por la FESFUT, lo que abrirá la puerta para que ambos clubes puedan ser vendidos a posibles interesados. Mientras tanto, Fito Salume mantendría su apoyo únicamente al Alianza.

Con estas decisiones, la FESFUT pretende fortalecer la estructura del fútbol salvadoreño, apostando por una gestión más ordenada, transparente y enfocada en el crecimiento deportivo y el desarrollo de nuevas generaciones.

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Datos claves

La FESFUT asumirá el control administrativo de Águila y Hércules tras la salida de World Talent Group, según confirmó Yamil Bukele.

tras la salida de World Talent Group, según confirmó Yamil Bukele. Fito Salume dejará de manejar a ambos clubes y mantendrá su apoyo únicamente al Alianza , mientras Águila y Hércules quedarán habilitados para una futura venta.

, mientras Águila y Hércules quedarán habilitados para una futura venta. La federación también anunció que ningún club podrá vender su categoría o franquicia sin autorización del Comité de Clubes, en una medida para combatir la multipropiedad en el fútbol salvadoreño.