El presidente de la Fedefúbol dio a conocer dos infidencias que están relacionadas a la venta de Saprissa y su estadio.

Osael Maroto dejó dos declaraciones sorprendentes que involucran al Deportivo Saprissa. Al presidente de la Federación Costarricense le preguntaron sobre una posible compra de la institución morada y terminó revelando una información que muy pocos sabían en Tibás.

En una entrevista con Tigo Sports, el jerarca de la Fedefútbol explicó que barajó la posibilidad de comprar al Saprissa a través de un grupo norteamericano, aunque el negocio no terminó prosperando.

“A mi familia le gustan los negocios, hemos estado haciendo negocios desde 1995. Siempre de manera justa, pagando impuestos, contratando gente. Saprissa ha estado a la venta“, comentó Maroto sobre su gusto de realizar diferentes operaciones.

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Y detalló: “Un grupo de Estados Unidos estuvo muy cerca de comprar las acciones. A nosotros nos llegó a la mesa la posibilidad de revisar ese negocio. Se revisó, pero no caminó. Nunca fue más de eso. Esa conversación si la quieren cerrar deberían preguntarle a la familia Picado“.

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Saprissa y Sporting pudieron compartir un mismo estadio

Además de esta posible compra del grupo estadounidense, Maroto confesó que años atrás habló con el expresidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, para construir un estadio en conjunto con el Sporting.

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“En algún momento lo hablamos con Juan Carlos Rojas. Los estadios son activos muy caros para que se usen tan pocos meses al año“, reveló el dirigente de la Federación haciendo alusión a que si ambos equipos compartían estadio, éste hubiera sido un activo con mayor utilidad.

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En resumen

Osael Maroto evaluó comprar acciones del Saprissa mediante un grupo de Estados Unidos .

evaluó comprar acciones del mediante un grupo de . El jerarca confirmó que el Deportivo Saprissa ha estado oficialmente a la venta .

ha estado oficialmente . Maroto y Juan Carlos Rojas negociaron construir un estadio compartido con el Sporting.