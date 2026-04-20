“Hubo penal”: Roberto Artavia deja sin palabras a Alajuelense con la revelación que nadie esperaba en Saprissa tras el clásico

El Clásico Nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa no terminó cuando el árbitro pitó el 1-1 en el Morera Soto. En realidad, recién empezaba otro partido, uno mucho más filoso, que se juega fuera de la cancha y donde cada palabra pesa más que cualquier jugada.

Y esta vez fue Roberto Artavia quien decidió patear el tablero con una declaración que nadie vio venir, ni siquiera en Tibás. Porque mientras en Alajuelense siguen convencidos de que hubo dos penales clarísimos que el árbitro dejó pasar, en Saprissa apareció una versión completamente distinta, casi provocadora.

El presidente morado, en una charla con Kevin Jiménez en su canal Seguimos, soltó una frase que cambió el eje de la discusión y dejó a más de uno mudo. El mandamás dio vuelta el pedido de los manudos por dos penales no cobrados y aclaró que la decisión arbitral pudo ser responsable de que Saprissa no ganara.

¿Qué dijo Roberto Artavia sobre las polémicas en el Clásico Nacional?

“Hubo otro penal en este partido de Villalobos a Tomás Rodríguez. Lo abrazó en el área, lo volcó, yo no entiendo como el VAR deja pasar esas cosas”, arrancó Artavia, como quien lanza una bomba sin previo aviso. Y no se quedó ahí.

Pero la cosa no terminó ahí. Lejos de bajar el tono, Artavia comparó esa jugada con otra discutida acción: “El de (Gerald) Taylor con (Alexis) Gamboa fue algo mucho más circunstancial con mucho menos contacto del que hubo de Taylor con Rodríguez”.

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Y entonces llegó la frase que terminó de encender todo: “En todo caso, si faltó cobrar un penal fue a favor nuestro”. Una línea que, en clave de clásico, suena a desafío directo. Porque no es solo una opinión, es una forma de reescribir la polémica en tiempo real, de cambiar la narrativa en un duelo donde históricamente nadie quiere ceder ni un centímetro, ni siquiera en el relato.

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Así, el empate en el Morera Soto queda como una anécdota frente a lo que vino después. La disputa ya no es por el resultado, sino por la verdad de las jugadas, por quién fue realmente perjudicado. Y en ese terreno, las palabras de Roberto Artavia no solo sorprendieron: dejaron a Alajuelense contra las cuerdas en una discusión que, lejos de apagarse, promete seguir sumando capítulos en el fútbol de Costa Rica.

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Datos Claves

Roberto Artavia afirmó que el árbitro omitió un penal de Villalobos sobre Tomás Rodríguez .

afirmó que el árbitro omitió un penal de Villalobos sobre . El presidente Roberto Artavia cuestionó al VAR por no señalar faltas a favor de Saprissa.

cuestionó al por no señalar faltas a favor de Saprissa. El encuentro disputado en el estadio Morera Soto finalizó con un marcador de 1-1.