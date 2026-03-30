¿Quiénes son las ocho joyas que blindó Erick Lonnis pensando en el futuro de Saprissa?

Desde su rol en el Comité Técnico del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis soltó una noticia que dejó respirar tranquila a la afición morada: la firma de contratos profesionales para ocho de los canteranos más prometedores de la institución.

Teniendo en cuenta que los rivales siempre están al acecho de las jóvenes promesas del Centro Deportivo “Beto” Fernández, la directiva tibaseña se movió rápido para asegurar su patrimonio. Pero, ¿quiénes son exactamente estos muchachos que prometen ser la base del “Monstruo” en los próximos años?

ver también Unafut no lo deja: Saprissa recibe la sentencia que no quería escuchar para la final del Torneo de Copa contra Sporting

Kenneth González (21 años)

Era el caso que más ruido estaba haciendo en redes sociales debido al supuesto interés de Liga Deportiva Alajuelense por ficharlo. Lonnis frenó en seco las especulaciones confirmando que al volante de 21 años ya se le había extendido el ligamen desde octubre del año pasado. Saprissa tiene asegurado a este talentoso mediocampista hasta mayo de 2029.

Kenneth González (Instagram).

Isaac Alfaro (22 años)

El joven guardameta fue el elegido por Hernán Medford para defender el arco tibaseño en la goleada ante Municipal Liberia por el Torneo de Copa. Tras el partido, confirmó en zona mixta que su contrato (que vencía en junio) fue renovado hasta 2029.

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Ian O’Rourke (18 años)

Un arquero con un currículum envidiable para su corta edad. Pasó por la academia del Barcelona en Costa Rica antes de unirse al Saprissa en 2019. Ya sabe lo que es entrenar con el primer equipo, fue titular en el Mundial Sub-17 de Qatar (2025) y recientemente se estrenó con la Selección Sub-20. Saprissa lo fichó como profesional para que sea el gran proyecto a futuro bajo los tres palos.

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David Garro (18 años)

Nacido el 11 de octubre de 2007 en San Isidro de El General, es un atacante tan talentoso que, con solo 16 años, fue convocado como sparring de la Selección Mayor para la Copa América 2024 en Estados Unidos. También es habitual en los procesos de la Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de Costa Rica.

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David Garro (Saprissa).

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Johnny Myrie (19 años)

Oriundo de Limón (nacido el 23 de septiembre de 2006), este extremo de 1,78 m ya debutó en la máxima categoría a finales de 2025, tiene experiencia en La Sele Sub-17 y destaca por ser un jugador sumamente desequilibrante, rápido y con un gran olfato goleador por las bandas.

Johnny Myrie (Saprissa).

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Derek Woodly (18 años)

El hijo de Johnny Woodly está empezando a forjar su propio camino en la “Cueva”. Jugando por fuera o como un segundo nueve, es un futbolista muy inteligente, con un excelente uno contra uno y gran capacidad para asociarse.

Derek Woodly (Saprissa).

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Berny Rojas (19 años)

Nacido el 13 de agosto de 2006 en Ciudad Quesada, Rojas es un guardameta de 1,86 metros de estatura que actualmente se encuentra cedido a préstamo en Inter San Carlos, equipo que es candidato a ganarse el ascenso a la Liga Promérica para la próxima temporada.

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Berny Rojas (Saprissa).

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ver también “Lesiones de último momento”: Erick Lonnis anuncia las bajas de Saprissa que golpean a Hernán Medford en un momento clave

Mathías Elizondo (18 años)

Elizondo es un mediocampista ágil, de baja estatura (1,68 metros), que puede desempeñarse como enganche. Nació el 30 de diciembre de 2007, tiene 18 años y, aunque debutó en Saprissa con el dorsal 50, en el Alto Rendimiento suele vestir la mítica número 10.

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Datos clave

-Saprissa amarró a tres porteros de proyección (Isaac Alfaro, Ian O’Rourke y Berny Rojas) para garantizar el relevo generacional en el arco.

-Se aseguraron las fichas de David Garro, Johnny Myrie y Derek Woodly, delanteros con roce en selecciones menores y debut reciente en Primera.

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-El club cerró la renovación de Kenneth González (volante central) hasta 2029.