“Lesiones de último momento”: Erick Lonnis anuncia las bajas de Saprissa que golpean a Hernán Medford en un momento clave

El Deportivo Saprissa no tuvo mayores complicaciones para dejar en el camino a Municipal Liberia y avanzar con autoridad a la gran final del Torneo de Copa 2026.

Sobre el césped de La Cueva, el equipo dirigido por Hernán Medford se impuso con un contundente marcador de 5-1, sellando así su boleto al Estadio Edgardo Baltodano, donde el próximo 15 de abril disputará el partido decisivo por el título ante el Sporting FC.

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Bajas de última hora

Pero lo que pocos aficionados morados sabían es que, minutos antes del pitazo inicial, el cuerpo técnico tibaseño debió realizar dos modificaciones de emergencia en el equipo titular que iba a recibir a los Coyotes.

Medford debió hacer dos modificaciones imprevistas (Saprissa / Gemini).

Medford tenía en sus planes originales alinear desde el arranque a los prometedores juveniles Derek Woodly, de 18 años, y Johnny Myrie, de 19, teniendo en cuenta que en este certamen la Unafut exige la participación de jugadores Sub-21.

¿Qué pasó con Derek Woodly y Johnny Myrie?

Fue el directivo Erick Lonnis quien, en la previa del compromiso, se encargó de confirmar que ambos talentos debieron ser marginados de la convocatoria debido a imprevistos físicos.

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“Tenemos dos jugadores que iban a jugar, pero por lesiones de último momento no van a jugar. Ni modo, así nos toca y echamos mano a otros jugadores de divisiones menores”, declaró el directivo para los micrófonos de Columbia.

Johnny Myrie iba a ser titular junto a Derek Woodly (Saprissa).

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“Esperábamos que estuvieran Woodley y Johnny Myrie en la titularidad, pero por lesiones de último momento no van a estar. Estamos muy contentos con ellos”, agregó Lonnis.

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Desde la institución morada no se dieron a conocer detalles médicos adicionales sobre la naturaleza de las dolencias que aquejan a los dos futbolistas, pero sus tiempos de recuperación podrían complicar la planificación de Medford para la final del certamen copero, programada para jugarse dentro de dos semanas y donde la regla de minutos juveniles seguirá vigente.

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De todas formas, la abultada victoria ante los liberianos dejó demostrado que el Monstruo tiene juveniles de sobra para encarar el partido definitivo. Con la moral al tope, el plantel buscará en Guanacaste ponerle fin a una sequía de más de un año sin celebrar títulos y, de paso, tomar el impulso definitivo para ir con todo por la anhelada estrella 41 en el cierre del Torneo Clausura 2026.

En síntesis

– Saprissa goleó 5-1 a Liberia y jugará por el título del Torneo de Copa ante Sporting FC el próximo 15 de abril.

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– Erick Lonnis confirmó que los juveniles Derej Woodly y Johnny Myrie quedaron fuera de la titularidad por lesiones inesperadas.

– Sin detalles médicos oficiales, la presencia de ambos canteranos es la gran incógnita de Medford para la final en dos semanas.