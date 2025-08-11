Por detrás de Alajuelense y Herediano: Saprissa recibe un revés demoledor que sorprende en Costa Rica

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento complicado cuando le toca visitar a los otros tres equipos tradicionales de Costa Rica: Alajuelense, Herediano y Cartaginés. En sus últimos 12 compromisos fuera de casa contra estos rivales, los morados no han logrado sumar ni una sola victoria.

Dicho balance es preocupante: apenas 3 empates —todos contra Alajuelense— y 9 derrotas, distribuidas en 4 contra Herediano, 3 ante Cartaginés y 2 frente a Alajuelense. Las cifras reflejan claramente la dificultad del Saprissa para imponerse como visitante en este tipo de escenarios.

ver también Gustavo Chinchilla rompe el silencio: la verdad que pocos sabían sobre su salida de Saprissa y una advertencia directa para su reemplazo

La preocupante racha de Saprissa como visitante

Ahora en este periodo, el equipo ha marcado solo 7 goles, mientras que ha recibido 23, mostrando una diferencia negativa que evidencia tanto problemas en ataque como en defensa. Para un club acostumbrado a pelear en la cima, esta racha supone un golpe a su prestigio y a su confianza en partidos clave del campeonato

Publicidad

Publicidad

Este registro negativo marca además un hecho histórico: por primera vez en torneos cortos, Saprissa acumula 12 partidos consecutivos sin ganar de visita ante estos tres clubes.

Publicidad

La última vez que algo similar ocurrió fue entre 2013 y 2014, lo que coloca a esta generación ante el reto de romper una sequía que se ha convertido en un tema de análisis y debate entre la afición y la prensa deportiva.

Publicidad

Un desafío pendiente para los morados

Romper esta mala racha se ha convertido en una tarea urgente para Saprissa, no solo por la importancia de los puntos en disputa, sino también por el impacto anímico que podría generar en el plantel.

Publicidad

Paulo Wanchope – Saprissa

Recuperar la solidez y efectividad como visitante ante los equipos tradicionales será clave si el club quiere aspirar con fuerza al título y dejar atrás una estadística que hoy pesa más que nunca.

Publicidad