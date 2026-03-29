El contrato de Mariano Torres finaliza el 30 de junio de este año. Por eso, en el Deportivo Saprissa ya están tratando de dialogar con el entorno del ídolo morado para que pueda renovar su vínculo. Por el momento, el argentino no tiene apuros en hacerlo, algo habitual en él.

Sin embargo, en Saprissa obviamente se preocupan para asegurarse la continuidad de uno de sus mejores futbolistas. Una salida del capitán podría golpear mucho al camerino y también a los dirigentes por no lograr la renovación.

Saprissa piensa en el futuro de Mariano Torres

Por este motivo, Erick Lonnis confirmó que buscarán ofrecerle a Torres una propuesta que involucre su vida después del retiro. La idea de la institución es que el volante de Saprissa pueda quedarse en un futuro.

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Lonnis reveló que Ricardo Blanco y David Guzmán quieren quedarse luego del retiro. Eso mismo le ofrecerían a Mariano: “Ricardo y Guzmán, ellos quieren quedarse en el equipo postretiro y hay que ver los temas. Nos preocupamos por plantearle no solo un contrato sino también algo adaptado a postretiro, el caso de Mariano es así“.

A pesar de que no se concretó la renovación todavía, el encargado del Comité aclaró que ya hubo conversaciones con él y con quienes terminan su contrato: “Con todos hemos venido conversando dentro de la normalidad. Tenemos una forma de negociar porque son negociaciones que no solo las veo yo, hay que verlo de forma corporativa. Con todos hemos establecido algún tipo de comunicación desde meses pasados“.

Además de Mariano Torres, los que finalizan vínculo el próximo 30 de junio son Marvin Loría, Deyver Vega, Ricardo Blanco y Ariel Rodríguez. Éste último tiene todo listo para renovar el contrato por una temporada más.

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En resumen