Saprissa al borde de ser descalificado: el grave error que dejó a Hernán Medford contra las cuerdas ante Liberia

Este domingo, el Deportivo Saprissa consiguió una destacada victoria por 5-1 frente a Liberia en la semifinal de vuelta del Torneo de Copa. El global quedó por 6-1 y le dio el boleto a los morados a la final, donde enfrentarán a Sporting que eliminó a Puntarenas.

El Torneo de Copa tiene una particularidad. Cada equipo debe sumar un total de 360 minutos por partido de jóvenes Sub-21 en cancha. Hernán Medford ya hizo mención en varias ocasiones que no está de acuerdo con esta regla, pero debe cumplirla.

El técnico estuvo a punto de no hacerlo, ya que se había olvidado completamente. Su idea era colocar a futbolistas mayores en la segunda parte. Sin embargo, sus colaboradores lo frenaron porque a Saprissa todavía le faltaba sumar más minutos para alcanzar lo mínimo.

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Hernán Medford confiesa que se olvidó de cumplir los minutos Sub-21

“Es un torneo muy complejo y a veces yo estoy en otras. Casi me embarco, porque iba a sacar unos jóvenes y meter otros mayores y mis asistentes me avisaron, porque no hubiera sumado los minutos”, reconoció el Pelícano sobre el error que iba a cometer si no lo ayudaban.

Cabe resaltar que Saprissa hubiera perdido el partido si no alcanzaba los minutos requeridos. Esto le pudo haber costado la eliminación del Torneo de Copa pese a que ganó el juego por 5-1 en la cancha.

Los cambios que Medford tuvo que hacer por la regla Sub-21

En conferencia de prensa, Medford explicó que realizó modificaciones inusuales por esta regla: “No es tan fácil cuando te hacen un torneo tan complejo como este con algunas variantes entre jóvenes y ayer dos jovencitos que pudieron haber jugado hoy se lesionaron. Lo que se hizo hoy fue por la necesidad, Barahona jugó de lateral, Blanco de extremo“.

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