Saprissa elimina a Liberia y llega a la final del Torneo de Copa: cuándo juega contra Sporting, formato y sede

El Deportivo Saprissa superó a Liberia por 5-1 en las semifinales del Torneo de Copa y se quedó con el resultado global después del 1-1 de la ida. El equipo morado comenzó abajo en el marcador, pero lo revirtió con los goles de David Guzmán, un doblete de Orlando Sinclair, Rachid Chirino y cerró la goleada Ariel Rodríguez.

Con esta victoria, el Monstruo regresa a una final de Torneo de Copa. La última vez había sido en 2023 en la que cayó contra la Liga Deportiva Alajuelense. Ahora se medirá ante Sporting, que llega por primera vez al último partido que definirá al nuevo campeón tras superar a Puntarenas.

¿Cuándo y dónde juega Saprissa la final del Torneo de Copa contra Sporting?

El partido ya tiene fecha y sede definida. Como programó la Unafut días atrás, el encuentro que consagrará al campeón de la edición 2025-2026 del Torneo de Copa será el 15 de abril a las 7 p.m. y se llevará a cabo en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

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¿Cómo se jugará la final del Torneo de Copa?

La final entre Saprissa y Sporting será a partido único. El ganador al cabo de los 90 minutos se consagrará campeón. Si no hay un vencedor, todo se definirá en la tanda de penales. Esto significa que no habrá lugar al tiempo extra.

El trofeo por el que lucharán Saprissa y Sporting.

Saprissa buscará romper la sequía en el Torneo de Copa

Saprissa quiere volver a levantar el Torneo de Copa después de varios años. La última vez que lo hizo fue en 2013. Cabe aclarar que esta competencia no se disputó entre 2016 y 2021. Desde su vuelta en 2022, el Monstruo no la pudo conquistar.

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Sporting cerca de lograr algo histórico

Andrés Carevic quiere hacer historia grande con Sporting. El equipo albinegro no levantó ningún trofeo desde que se fundó en 2016 bajo el nombre de Sporting San José. Esta será su primera final en este certamen.

Datos claves

Saprissa venció 5-1 a Liberia con goles de Guzmán, Sinclair, Chirino y Ariel Rodríguez .

venció 5-1 a Liberia con goles de Guzmán, Sinclair, Chirino y . La final contra Sporting se jugará el 15 de abril en el Estadio Edgardo Baltodano.

se jugará el en el Estadio Edgardo Baltodano. El Torneo de Copa 2025-2026 se definirá a partido único sin tiempos extra adicionales.