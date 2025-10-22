Luis Palma sorprende a toda Honduras con el talento que nadie le conocía en el Lech Poznan: llegó a 100 mil reproducciones

Luis Palma está haciendo todo bien en esta temporada, primero recuperó su mejor nivel en el Lech Poznan de Polonia tras salir cedido por el Celtic, tiene a Honduras soñando con el Mundial 2026 y ahora muestra su talento oculto.

El catracho de 25 años ha dejado impactado al equipo polaco luego de que un video suyo llegó a 100 mil reproducciones. Nadie lo esperaba del “Bicho”.

¿Qué hizo Luis Palma que tiene impactada Honduras y al Lech Poznan?

El catracho se paró frente a un aro de basketball y comenzó su show, primero encestando con el pie, el mismo que utiliza para meter goles, pero lo que vino después dejó con la boca abierta a muchos.

Luis Enrique comenzó a meter todas las bolas con la mano, demostrando mucha puntería para otro deporte que no es el fútbol.

Cada canasta dejaba en asombro a quienes estaban junto a él, un talento oculto que pocos conocían del hondureño “¿Hay algo en lo que sea débil?”, escribieron en las redes del Lech Poznan.

El jueves Palma Oseguera tiene partido en la Conference League, se enfrentan al Lincoln FC de Gibraltar y se espera que el hondureño sea titular.

