Se le abren las puertas de Saprissa: el entrenador que podría llegar al morado con la salida de Juan Carlos Rojas

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento de cambios profundos fuera de la cancha. La salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del club marcó el fin de una era de más de 14 años en la institución tibaseña y, con ello, se abrió un abanico de interrogantes sobre el futuro deportivo y dirigencial del equipo más ganador de Costa Rica.

Entre todas las especulaciones que han surgido tras el anuncio, una en particular encendió la conversación entre los aficionados: ¿podría volver uno de los entrenadores más queridos al banquillo del Saprissa ahora que Rojas deja el cargo?

¿Cuál es el entrenador que podría regresar a Saprissa?

Se trata de Jeaustin Campos, quien el 2023 fue despedido por Rojas en medio de denuncias por racismo a sus jugadores. Eso quemó puentes entre ambos y el entrenador no iba a volver con el presidente morado en el cargo.

Hoy, con su inminente salida y la reestructuración accionaria en Horizonte Morado S.A., esa puerta que parecía cerrada podría reabrirse. Campos, quien es una de las figuras más emblemáticas de la historia saprissista, como jugador, técnico campeón nacional y formador, mantiene un fuerte vínculo con la afición, que en gran parte le reconoce su carácter y su identificación con los colores morados.

Juan Carlos Rojas y Jeaustin Campos no terminaron bien. (Foto: La Teja)

Desde su salida, Jeaustin ha mantenido un perfil bajo, aunque nunca ha ocultado su deseo de volver algún día al equipo de sus amores, con el que ganó títulos tanto en el campo como desde el banquillo.

Publicidad

Publicidad

ver también Conmoción en Saprissa tras conocerse quién es el empresario que compraría las acciones de Juan Carlos Rojas: “Estoy tratando de volver”

Su nombre ha vuelto a resonar en Tibás justo cuando el club atraviesa un momento deportivo irregular y el ambiente institucional busca estabilidad. En ese contexto, muchos ven en Campos a un técnico con experiencia, liderazgo y conocimiento de la cultura saprissista, características que podrían devolverle identidad al proyecto morado.