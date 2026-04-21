No sigue en Saprissa: se confirma una salida de mucho peso en plena definición del Clausura 2026

En medio de la recta final del Clausura 2026, cuando cada detalle puede marcar la diferencia, Deportivo Saprissa sacudió su estructura con una decisión que no pasó desapercibida. No estaba en los planes de nadie que esta figura decida dar un paso al costado.

¿Quién confirmó su salida de Saprissa?

Se trata de Federico Serrano de la Gerencia General no solo sorprende por el momento en que se produce, sino también por el peso que tenía su figura dentro del engranaje institucional morado.

El motivo tiene que ver con lo labora, Serrano deja su cargo para asumir un nuevo reto profesional. Sin embargo, en un club donde todo se analiza en clave competitiva, el contexto no es menor.

Saprissa está metido de lleno en la definición del torneo, con objetivos claros y una presión constante por sostener el protagonismo. En ese escenario, cualquier movimiento en la cúpula dirigencial inevitablemente genera ruido.

Federico Serrano no seguirá en Saprissa. (Foto: Saprissa)

Durante su paso por la institución, Serrano había logrado consolidarse como una pieza importante en la toma de decisiones, especialmente en la gestión deportiva y administrativa. Su salida, entonces, no es simplemente un cambio de nombre en el organigrama, sino un movimiento que obliga a reacomodar funciones en un momento donde la estabilidad suele ser un valor clave para los equipos que pelean por el título.

Publicidad

Publicidad

ver también Roberto Artavia le envía un picante mensaje a la Fedefútbol que aplaude Saprissa tras perder la elección: “Es una muy mala razón”

¿Quién será el nuevo Gerente General de Saprissa?

La respuesta de Saprissa fue inmediata. Sin margen para transiciones largas, el club optará por Omar Hernández como nuevo Gerente General. Un relevo que busca garantizar continuidad en la gestión, pero que también abre interrogantes sobre el impacto que pueda tener este cambio en el corto plazo, especialmente en un tramo tan sensible de la temporada.

Puertas adentro, el mensaje apunta a transmitir normalidad. La estructura sigue en pie, los objetivos no cambian y el equipo continúa enfocado en lo deportivo. Pero en el entorno del fútbol costarricense, donde cada movimiento institucional se interpreta con lupa, la salida de Serrano ya empezó a generar distintas lecturas, algunas más cautas y otras mucho más especulativas.

Publicidad

Datos Claves

Federico Serrano renunció a la Gerencia General del club durante el torneo Clausura 2026 .

renunció a la del club durante el torneo . El nuevo Gerente General Omar Hernández asumió el cargo de forma inmediata tras la salida.

asumió el cargo de forma inmediata tras la salida. La salida de Serrano se debe a la aceptación de un nuevo reto profesional laboral.