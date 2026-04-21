“El técnico no te gusta”: Óscar Duarte sorprende a Saprissa con un mensaje contundente en medio de su recuperación

En medio de su proceso de recuperación, Óscar Duarte volvió a generar conversación entre la afición de Saprissa tras compartir un mensaje que no pasó desapercibido

Duarte utilizó sus redes para dejar una reflexión que, más allá de lo personal, fue interpretada como una señal de carácter y compromiso en un momento clave de la temporada.

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El mensaje de Óscar Duarte que sorprende a Saprissa

Óscar Duarte compartió un mensaje en sus historias de Instagram cargado de motivación en medio de su proceso de recuperación, retomando unas palabras del exfutbolista Darío Cvitanich que apuntan directamente a la mentalidad del jugador.

“Andá a entrenar sabiendo que nos vas a jugar, andá a entrenar sabiendo que el técnico no te gusta, o quizás que el domingo solamente te toquen 5 minutos”.

Óscar Duarte en sus historias de IG

Dicho mensaje trata de la importancia de mantener la actitud incluso en escenarios adversos, como no tener minutos o no sentirse cómodo, resaltando que la constancia y la fortaleza mental terminan siendo claves para sostener una carrera profesional.

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“Pero sostené esa actitud desde la cabeza porque eso al final te ayudará en tu carrera”, fue posteo de Óscar Duarte sobre el mensaje del exfutbolista argentino Darío Cvitanich.

La recuperación de Óscar Duarte

Óscar Duarte continúa enfocado en la recuperación de la seria lesión que sufrió a finales de diciembre, cuando tuvo que abandonar la cancha apenas a los 15 minutos de la final de ida ante Alajuelense.

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Desde entonces, el defensor central no ha vuelto a tener acción, luego de que se le diagnosticara una ruptura del ligamento cruzado anterior y de meniscos en la rodilla, una lesión de alta complejidad que normalmente requiere entre seis y nueve meses de recuperación.

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Datos claves

Óscar Duarte compartió un mensaje motivacional en redes , retomando palabras de Darío Cvitanich sobre la mentalidad y la actitud del jugador.

, retomando palabras de Darío Cvitanich sobre la mentalidad y la actitud del jugador. El defensor se encuentra en recuperación tras una ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos , sufrida en la final ante Alajuelense.

, sufrida en la final ante Alajuelense. No juega desde diciembre y su recuperación tomará entre 6 y 9 meses, en una de las lesiones más complejas para un futbolista.