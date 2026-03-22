“No sabía que existía ese fetiche”: Minor Álvarez desconcierta a Saprissa con una publicación difícil de explicar

Minor Álvarez tiene un perfil muy activo en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 7,929 seguidores y de tanto en tanto llama la atención del Deportivo Saprissa con sus publicaciones.

Sin embargo, ningún aficionado se hubiera imaginado lo que compartió el guardameta de 36 años este domingo. Realmente, ninguno. A través de sus historias, dio a conocer un intercambio que dejó a más de un morado mirando el celular dos veces para confirmar que no estaba leyendo mal.

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La charla que cruzó todos los límites

La conversación arrancó con una pregunta que, por sí sola, ya justificaría solicitar una orden de alejamiento: “Del 1 al 10, ¿cuánto te huelen los pies?”. En vez de ignorarlo, Minor respondió apelando a la lógica: “Nunca me huelo los pies, ¿por qué la pregunta?”. Hasta ahí, raro. Después… bueno.

Acá es donde el usuario empezó a desbarrancar de verdad: “Te pregunto porque me parece sexy. No solo los pies, todo todo”, aclaró, acompañando su mensaje —aparentemente no había sido lo suficientemente claro— con dos emojis sugerentes. “No sabía que existía ese fetiche”, contestó Minor.

(Instagram).

—¿En serio? Sí, yo tengo un par. ¿Vos tenés alguno?—tanteó el cibernauta.

—Los pies de la mujer solamente —respondió Minor.

—¡Ah bueno, viste! A mí los tuyos me parecen muy sexys, aunque no los he podido ver de cerca.

—Pero me hablaste de olores.

—Sí, tengo fetiche con tus pies y me excita aún más si huelen. Por eso te preguntaba, y no solo con los pies…

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(Instagram).

Este erudito coloquio siguió unos mensajes más hasta que Minor decidió poner un freno elegante: aclaró que no suele hablar con personas que no conoce, y del otro lado recibió una disculpa que le puso punto final al asunto.

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Más allá del contenido de la conversación, lo más llamativo fue que el propio arquero decidiera hacerla público. Está claro que quiso compartir la anécdota y reírse de la situación, pero el posteo terminó generando desconcierto entre los aficionados, que no esperaban ver algo así en las redes de un futbolista profesional.

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En síntesis

– Publicación viral: Minor Álvarez compartió en Instagram una conversación insólita con un seguidor.

–Mensaje desconcertante: el usuario le confesó un fetiche con sus pies, dejando al arquero sin palabras.

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– Reacción en Saprissa: el posteo generó sorpresa, risas y desconcierto entre los aficionados morados.