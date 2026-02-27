¿Quién es y cómo juega James Warren, la nueva promesa de Saprissa que llega desde Alajuelense?

En las últimas horas se confirmaron las incorporaciones de doce jóvenes talentos al semillero del Deportivo Saprissa. Entre esa docena de prospectos que reforzarán al Monstruo en todas sus categorías inferiores, destaca el caso de James Warren Ortiz, quien aterriza en Tibás dejando atrás la formación que había iniciado nada menos que en Liga Deportiva Alajuelense, el eterno rival de los morados.

La flamante promesa del Centro Deportivo “Beto” Fernández cuenta con apenas 14 años. Hijo del limonense Luis Diego Warren y Rubí Ortiz, James nació el 2 de febrero de 2012. Mide 1,58m, su pierna fuerte es la derecha y se desempeña como extremo por ese carril, posición en la que marca diferencia por su agilidad y buen control del balón.

La ficha de James Warren Ortíz (Tercer Tiempo Morado).

James Warren Ortiz, desequilibrio y agilidad

En su paso por Alajuelense, el extremo llamaba la atención, además de por su velocidad, por la habilidad para regatear y su visión de juego. Su baja estatura y ligereza coincide con el perfil de un extremo vertical, ideal para desbordar y asistir a los delanteros.

Fue parte de la categoría U-13 de la Liga que en 2025 disputó el prestigioso torneo internacional MICFootball, donde eliminó al Inter Miami en las semifinales y alcanzó el subcampeonato al caer en la final ante el Valencia.

Warren se destacaba en el CAR (Facebook).

Claro que todavía el flamante refuerzo de Saprissa tiene un largo recorrido por delante: con apenas 14 años, aún le quedan años de formación en su nuevo hogar para consolidarse como una promesa que pueda aspirar a ganarse un lugar en el primer equipo.

¿Debut inmediato en Tibás?

Por ahora, le tocará demostrar en la categoría U-14 del conjunto tibaseño, donde podría debutar este mismo sábado 28 de febrero en el duelo ante Guadalupe FC, en un duelo que se disputará en el “Beto” Fernández a partir de las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica).

El ex LDA podría debutar esta sábado como morado (Facebook).

En la misma categoría, sumados a Warren también podrían hacer su presentación los recién llegados Heiner Delgado (guardameta de perfil derecho y 1,73m de altura que llegó desde Herediano) y Santiago Pérez (volante de perfil derecho y 1,69m que llega procedente del Cartaginés).

