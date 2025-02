“No me gusta”: José Giacone lanza una dura crítica contra Ariel Rodríguez tras el triunfo de Saprissa

Deportivo Saprissa logró una victoria clave este sábado al imponerse 3-2 sobre Municipal Liberia en condición de visitante, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura 2025.

Con el regreso de los jugadores suspendidos, el equipo mostró un mejor funcionamiento, algo que el técnico José Giacone valoró en conferencia de prensa: “Tuvimos buena posesión, manejamos bien el ancho de la cancha, a medida que vayamos recuperando jugadores tendremos más variantes“.

Publicidad

Publicidad

El incidente que empañó la victoria morada

Sin embargo, la alegría del entrenador tibaseño no fue completa, ya que un nuevo episodio de indisciplina empañó la victoria: la expulsión de Ariel Rodríguez por reaccionar a una agresión de Keysher Fuller dentro del área.

Publicidad

La acción le costó la roja directa tanto al delantero saprissista como al defensor liberiano, dejando a ambos equipos con diez jugadores. Con la expulsión del Samurai, el Monstruo ya suma tres jugadores que han visto la roja en los últimos tres encuentros, un hecho que no pasó desapercibido para Giacone.

Publicidad

El llamado de atención de José Giacone

“Es un tema complicado, a mí no me gusta que me expulsen jugadores. Se dieron dos situaciones en el caso de Fidel (Escobar) y Kenay (Myrie) de última hombre, y esta vez Ariel responde a una agresión“, expresó el DT argentino.

Publicidad

Saprissa tiene un problema con las expulsiones (Saprissa).

El entrenador no ocultó su molestia ante esta situación: “Son cosas a mejorar. A mí me gusta que entren 11 y salgan 11 porque eso a veces produce situaciones negativas. Hoy no fue el caso, pero evidentemente hay que hablarlo a lo interno para mejorar“.

Publicidad

Publicidad

¿Ariel Rodríguez se pierde el clásico?

El mayor problema para Giacone es que, en un momento de pocas variantes en la ofensiva del equipo, la sanción que recaiga sobre Rodríguez podría dejarlo fuera del clásico contra Liga Deportiva Alajuelense, que se jugará luego de que Saprissa recupere su partido pendiente con Guanacasteca.

ver también Advertencia para Alajuelense: Saprissa da el primer golpe antes del Clásico Nacional

Si el Tribunal Disciplinario de Fedefútbol decide castigarlo con más de una fecha, el delantero no podrá estar disponible para el compromiso más importante del semestre.