Costa Rica

“Llamado de atención”: Vladimir Quesada señala a tres jugadores con nombre y apellido con un mensaje que sacude a Saprissa

Vladimir Quesada salió al frente con unas declaraciones directas a sus jugadores a pesar de la goleada en casa ante Pérez Zeledón.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Vladimir Quesada con el Deportivo Saprissa
© SaprissaVladimir Quesada con el Deportivo Saprissa

El técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, destacó la importancia de la goleada por 3-0 frente a Pérez Zeledón, un resultado que permitió al conjunto tibaseño escalar hasta la tercera posición del Torneo Apertura 2025 con 17 puntos.

Vladimir resaltó que el equipo mostró carácter y contundencia en casa, algo que considera clave para mantener la regularidad en la competencia y seguir peleando en la parte alta de la tabla. Recordemos también que el entrenador morado previamente había anunciado una gran noticia para el vestuario.

Sin embargo, Quesada también aprovechó el triunfo para enviar un mensaje claro dentro del vestuario. El estratega hizo un llamado de atención a tres de sus jugadores con un mensaje que sacudió a Saprissa.

“Pronto”: Vladimir Quesada da la noticia que tanto esperaban en Saprissa tras golear a Pérez Zeledón

“Pronto”: Vladimir Quesada da la noticia que tanto esperaban en Saprissa tras golear a Pérez Zeledón

¿A cuáles jugadores señaló Vladimir Quesada en Saprissa?

Vladimir Quesada felicitó a jóvenes como Kenneth González, Sebastián Garro y Johnny Myrie por su aporte reciente, aunque les recordó que lo más difícil no es llegar al primer equipo, sino mantenerse.

El técnico morado les hizo un llamado de atención para que, cuando regresen al Sub-21, sigan marcando diferencia y aprovechen al máximo estas oportunidades demostrando esfuerzo y constancia.

“Se felicitó a jugadores como Kenneth González, Sebastián Garro, Johnny Myrie, pero se les hizo un llamado de atención de sus compañeros y cuerpo técnico, es importante lo que hicieron pero lo más importante es mantenerse, cuando tengan que volver al equipo Sub-21 deben seguir marcando diferencia”, comentó Vladimir Quesada.

Vladimir Quesada – Deportivo Saprissa

Actualmente quizá es más fácil jugar, pero lo difícil es mantenerse, a los jugadores de nuestra cantera los invitamos a que den lo mejor de sí, a esforzarse por tener estas oportunidades y que las aprovechen de la mejor manera”, finalizó.

El mensaje de Vladimir Quesada a la cantera del Saprissa

Con estas declaraciones, Vladimir Quesada dejó claro que la confianza en los jóvenes de Saprissa va acompañada de una gran responsabilidad. El técnico resaltó que el verdadero reto es sostener el nivel en el tiempo, marcar diferencia cuando regresen al Sub-21 y aprovechar cada oportunidad en el primer equipo, demostrando disciplina y compromiso con la institución.

