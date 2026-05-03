Alajuelense tomó una decisión con Carlos Rojas, el preparador físico que atropelló a una mujer y a una niña en estado de ebriedad

Alajuelense confirmó la salida de Carlos Rojas , quien se desempeñaba como asistente del preparador físico del primer equipo. El club rojinegro informó que ya no forma parte de la institución y que los próximos cambios serán comunicados oportunamente.

Rojas había llegado al club el año pasado para trabajar con la categoría U-21 y luego asumió funciones en el primer equipo, colaborando con el área de preparación física. Su salida se suma a otros movimientos internos que ha realizado Alajuelense tras el cierre del torneo.

Además, Rojas enfrenta un proceso legal luego de un accidente ocurrido en Grecia, donde dos personas resultaron heridas. Según el periodista Kevin Jiménez, este hecho habría influido en la decisión del club, que tomó cartas en el asunto de manera inmediata.

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Esto dijo Alajuelense sobre la salida de Carlos Rojas

Alajuelense oficializó la salida de Carlos Rojas mediante un comunicado en el que confirmó que el preparador físico ya no forma parte de la institución.

Además, el club rojinegro adelantó que se vienen más movimientos internos, señalando que los próximos cambios serán anunciados oportunamente conforme avance la reestructuración.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que Carlos Rojas ya no forma parte del club, los próximos cambios los anunciaremos oportunamente”, compartió Alajuelense.

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Liga Deportiva Alajuelense

Un panorama complicado

Desde La Nación se dio a conocer que el director de la Policía de Tránsito, Marvin Sánchez, confirmó que la prueba de alcoholemia realizada a Carlos David Rojas Salas salió positiva. Según explicó, la primera medición marcó 0.65, por encima del límite legal permitido en Costa Rica, y posteriormente el caso quedó en manos de la Fiscalía.

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Además, se informó que una segunda prueba también dio positiva. Rojas, quien en ese momento formaba parte de Alajuelense, fue llevado a una delegación tras el accidente, aunque poco después quedó en libertad mientras avanza el proceso correspondiente.

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El choque donde se vio involucrado Carlos Rojas

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En cuanto a las personas heridas, David Pazos, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, detalló que la mujer de 20 años fue trasladada en condición urgente, mientras que la niña fue llevada en estado crítico y con varios traumas, lo que aumentó la gravedad del caso.

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