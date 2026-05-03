Gustavo Herrera alzó la voz y ahora Sporting SM está bajo la lupa: los castigos que FIFA imparte por amaño de partidos

Gustavo Herrera quedó en el centro de la polémica tras lo ocurrido en la Liga Panameña de Fútbol este sábado, en el partido donde Sporting San Miguelito visitó a Alianza FC.

El ex delantero de Saprissa no solo destacó por su participación en el marcador, sino también por sus declaraciones posteriores, en las que dejó entrever un supuesto amaño de partido por parte de sus compañeros.

La acción decisiva llegó al minuto 90, cuando un centro desde la izquierda terminó en un error del portero José Calderón, quien no logró controlar el balón y anotó en propia puerta para sellar la derrota 3-2 de Sporting.

ver también Julio Dely Valdés confirmó la decisión que tomará con José Calderón y otros jugadores de Sporting tras culparlos de amaño

Este hecho provocó la molestia de Herrera, quien posteriormente lanzó fuertes mensajes en redes sociales acusando directamente a Calderón y dejando entrever que existen otros supuestos implicados: “Es un puto amolador «sic» de partidos y son muchos más, no les da vergüenza”.

A partir de su descargo y de las declaraciones en la misma línea del entrenador, Julio Dely Valdés, la situación puso a Sporting San Miguelito bajo la lupa. Y los señalamientos sobre un aparante amaño abrieron el debate sobre las posibles consecuencias que podría contemplar la FIFA si llegara a comprobarse alguna irregularidad.

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¿Cuáles son los castigos que FIFA contempla por amaño de partidos?

La FIFA castiga con dureza cualquier caso de amaño de partidos, al considerarlo una amenaza directa contra la integridad del fútbol. Las sanciones pueden variar según la gravedad del caso y el nivel de participación de los involucrados.

Multas económicas elevadas: la FIFA puede imponer sanciones “considerables”, que incluso pueden superar los CHF 100.000 , según el caso.

la FIFA puede imponer sanciones “considerables”, que incluso pueden superar los , según el caso. Suspensiones prolongadas: los implicados pueden recibir castigos de varios años , dependiendo de la gravedad y su participación en el amaño.

los implicados pueden recibir , dependiendo de la gravedad y su participación en el amaño. Inhabilitación de por vida: en los casos más graves o de reincidencia, se puede aplicar la expulsión permanente del fútbol profesional .

en los casos más graves o de reincidencia, se puede aplicar la . Sanciones deportivas adicionales: incluyen prohibición de participar en competiciones , pérdida de licencias o cualquier actividad relacionada con el fútbol.

incluyen , pérdida de licencias o cualquier actividad relacionada con el fútbol. Castigos a clubes (si están involucrados): pueden enfrentar descensos, expulsión de torneos o pérdida de puntos .

pueden enfrentar . Consecuencias económicas y de carrera: además de las multas, los responsables pueden sufrir un impacto fuerte en su carrera y estabilidad financiera, quedando fuera del fútbol.

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¿Quién investiga posibles irregularidades por supuesto amaño en Panamá?

Recordemos que este tipo de situaciones son analizadas por la Oficina de Integridad de cada federación. En el caso de Panamá, trabaja de manera conjunta con la Fepafut, la FIFA y el Ministerio Público (Fiscalía).

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Este organismo es el encargado de investigar posibles irregularidades y determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso formal. Aunque también puede ser alertado por la máxima entidad del balompié e iniciar una invrstigación.

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